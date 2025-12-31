چهارمین روز اعتراض در ایران؛ تجمع معترضان و «درگیری و شکستن درِ» فرمانداری فسا

دور تازه اعتراضات در ایران که با اعتراض به افزایش لگام‌گسیخته قیمت دلار در بازار آزاد آغاز شد، روز چهارشنبه، دهم دی‌ماه، وارد چهارمین روز خود شد.

در ساعاتی که از آغاز روز چهارشنبه گذشته است، ویدئوهایی از شهرستان فسا در استان فارس در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که تجمع معترضان در برابر ساختمان فرمانداری این شهرستان را نشان می‌دهد.

گفته می‌شود نیروهای امنیتی در این شهر به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کرده‌اند و در برخی از تصاویر نیز پرتاب سنگ از سوی معترضان به سمت ساختمان فرمانداری دیده می‌شود.

ویدئویی هم از یکی از حامیان حکومت در فسا منتشر شده که نشان می‌دهد مغازه‌ها در این شهر همگی تعطیل است.

همزمان خبرهایی هم از حمله معترضان به سوی ساختمان فرمانداری در فسا منتشر شده، اما رادیوفردا هنوز قادر به راستی‌آزمایی این گزارش‌ها نیست. رشد استفاده از هوش مصنوعی در شبکه‌های اجتماعی کار راستی‌آزمایی اخبار را بسیار دشوارتر ساخته است.

با این حال خبرگزاری مهر در خبری به طور غیرمستقیم وقوع درگیری در این شهرستان را تأیید کرده و به نقل از یک منبع آگاه کشته شدن یک نفر در برابر ساختمان فرمانداری فسا را تکذیب کرده است.

این خبرگزاری نوشت: «با وجود تمام درگیری‌ها و شکستن درب فرمانداری، صحنه توسط نیروهای امنیتی و انتظامی مدیریت شد و هیچ شخصی در این درگیری کشته نشده است.»

اعتراض‌های چند روز گذشته به‌ دنبال افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران رخ داده که روز یک‌شنبه هفته جاری از مراکز خرید عمده در مرکز شهر تهران آغاز شد.

اعتراضات وقتی آغاز شد که قیمت دلار آمریکا روز یک‌شنبه در بازار آزاد ایران از ۱۴۴ هزار تومان هم فراتر رفت. روز چهارشنبه سایت‌های غیررسمی قیمت هر دلار آمریکا را با کاهشی چند هزار تومانی نزدیک به ۱۳۷ هزار تومان نشان می‌دهند.

اعتراض‌ها در روز دوشنبه با تعطیلی بخش‌هایی از بازار، تجمع‌های خیابانی و سر دادن شعارهای اعتراضی علیه وضعیت اقتصادی و حکومت در تهران، کرج، ملارد، همدان و قشم همراه شد.

همزمان گزارش‌هایی هم از برخورد نیروهای امنیتی با معترضان منتشر شد و در واکنش به نوسان‌های بازار، دولت از تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی خبر داد و اعلام کرد عبدالناصر همتی جایگزین محمدرضا فرزین خواهد شد.

«به‌تدریج ارز را تک‌نرخی می‌کنیم»

همتی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت وزیران و در نخستین اظهار نظر خود پس از رسیدن به ریاست بانک مرکزی، وعده داد که ثبات اقتصادی را به جامعه برگرداند.

او همچنین گفت با رانت ناشی از ارز چندنرخی در کشور مبارزه خواهد کرد.

همتی گفت: «به نظر من یکی از دلایل اصلی التهابات در بازار ارز، چندنرخی بودن و وجود رانت، فساد و سفته‌بازی است که در حال حاضر در حال وقوع است. به تدریج ارز ترجیحی را حذف و ارز را تک‌نرخی می‌کنیم.»

دولت مسعود پزشکیان در تلاش برای جلوگیری از سرایت اعتراضات به دیگر نقاط کشور و همه‌جایی شدن آن روز چهارشنبه مدیران حراست در چند دانشگاه پایتخت را برکنار کرد.

وزارت علوم در دولت پزشکیان دلیل این اقدام خود را «بدرفتاری» با دانشجویان معترض اعلام کرد.

همزمان روز چهارشنبه، دهم دی‌ماه، خبر رسید که شماری از دانشجویان دانشگاه تهران که حین اعتراضات روز سه‌شنبه بازداشت شده بودند آزاد شده‌اند. محمدرضا تقی‌دخت، معاون اجرایی حوزه ریاست دانشگاه تهران، نیز این خبر را تأیید کرد.

دور تازه اعتراضات در کشور در حالی ادامه می‌یابد که شاهزاده رضا پهلوی روز سه‌شنبه، ۹ دی‌ماه، در پیامی تازه از همه مردم خواست که به اعتراضات بپیوندند.

در این پیام که در شبکه ایکس نیز منتشر شد آمده است: «از عموم مردم‌ ایران می‌خواهم که با اعتصابات و اعتراضات سراسری همراهی کنید: کارکنان دولت، کارگران بخش انرژی و حمل‌ و نقل، کامیونداران، پرستاران، معلمان و دانشگاهیان، صنعتگران و کارآفرینان، بازنشستگان و مال‌باختگان، همه و همه متحد شوید و به این حرکت ملی بپیوندید.»

دادستان کل کشور: تلاش برای تبدیل اعتراضات به ابزار ناامنی واکنش قاطع خواهد داشت

همزمان دادستان کل کشور روز چهارشنبه در یک سخنرانی تهدید کرد که «هرگونه تلاش برای تبدیل اعتراضات اقتصادی به ابزار ناامنی، تخریب اموال عمومی یا اجرای سناریوهای طراحی‌شده بیرونی، ناگزیر با واکنش قانونی، متناسب و قاطع مواجه خواهد شد».

محمد موحدی آزاد، ​دادستان کل کشور، اعتراضات معیشتی مسالمت‌آمیز را «بخشی از واقعیت‌های اجتماعی و قابل درک» توصیف کرد، اما گفت: «آن چه همزمان نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود، سوءاستفاده ساختاریافته از این مطالبات مشروع است؛ سوء استفاده‌ای که بعضاً با بهره‌گیری از شبکه‌های رسانه‌ای هدایت‌شده، روایت‌سازی‌های تحریف‌شده و استفاده ابزاری از افراد فریب‌خورده یا عناصر مخل نظم عمومی دنبال می‌شود.»