دونالد ترامپ گفت اسرائیل در جنگ غزه «ممکن است در میدان نبرد پیروز باشد اما در افکار عمومی میبازد» و تأکید کرد ادامه جنگ به ضرر تلآویو است. او خواستار پایان سریع جنگ نوار غزه شد.
همزمان، وزیر خارجه بریتانیا نیز با انتقاد از بحران انسانی غزه، نسبت به «کاهش اعتبار جهانی اسرائیل» هشدار داد و خواستار آتشبس فوری و به رسمیت شناختن کشور فلسطین شد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در یک گفتوگوی خبری تازه اقدام کشورش در بمباران سایتهای هستهای ایران را نیز بار دیگر ستایش کرد و آن را عملیاتی بینقص و کامل نامید.
دونالد ترامپ در گفتوگو با سایت خبری محافظهکار دیلیکالر که سهشنبه یازدهم شهریور در رسانههای اسرائیل هم بازتاب یافته، گفت: «اسرائیل شگفتانگیز است، ببینید، هیچکس بیشتر از من برای اسرائیل کار نکرده، از جمله در حملات اخیر به ایران، ما طوری سایتهای هستهای آنها را نابود کردیم که هیچکس مشابه آن را قبلاً ندیده بود».
به دستور دونالد ترامپ، آمریکا بامداد اول تیر به سه سایت هستهای ایران: فردو، نطنز و اصفهان حمله کرد. یک روز پس از آن حملات، که با حمله ایران به پایگاه العدید در قطر همراه شد، دونالد ترامپ در جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و جمهوری اسلامی اعلام آتشبس کرد.
او گفت کسانی هستند که هفتم اکتبر (حمله گروه افراطی حماس به مردم اسرائیل) را فراموش کرده و حقایقی را که رخ داده، انکار میکنند.
آقای ترامپ افزود اسرائیل ممکن است در جنگ پیروز شود اما در افکار عمومی پیروز نیست و این، به اسرائیل آسیب میزند. او گفت «آنها (اسرائیل) باید به این جنگ پایان دهند. این جنگ به وجهه اسرائیل لطمه زیادی وارد میکند».
دونالد ترامپ گفت اسرائیل ۱۵ سال پیش دارای یک لابی قدرتمند در واشینگتن و کنگره بود که هیچکسی نظیر این توان را نداشت اما اکنون این وضع به زیان اسرائیل تغییر یافته است.
وزیر خارجه بریتانیا: قحطی غزه «ساختگی» است و اعتبار جهانی اسرائیل آسیب دیده
در همین حال وزیر خارجه بریتانیا روز دوشنبه دهم شهریور در پارلمان این کشور با انتقاد شدید از عملکرد اسرائیل در غزه گفت امتناع تلآویو از ورود کافی کمکهای انسانی، «قحطی ساختگی در قرن بیستویکم» ایجاد کرده است.
دیوید لَمی تأکید کرد که وجهه بینالمللی اسرائیل بهویژه در میان جوانان جهان بهشدت آسیب دیده و این کشور باید به پیامدهای حیثیتی اقدامات خود توجه کند.
او در عین حال گروه افراطی حماس را متهم کرد که به گروگانهای اسرائیلی عمداً گرسنگی میدهد و گفت آتشبس پایدار تنها با ایجاد سازوکار نظارتی، خلع سلاح حماس و تشکیل چارچوب حکومتی جدید در غزه ممکن خواهد بود.
لَمی هشدار داد ادامه عملیات نظامی اسرائیل در شهر غزه بحران را طولانیتر و عمیقتر میکند و خواستار آتشبس فوری و آزادی گروگانها شد.
او همچنین از تصمیم بریتانیا برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین دفاع کرد و گفت این اقدام امنیت اسرائیل را تهدید نمیکند بلکه بخشی از راهحل دوکشوری است، زیرا امنیت پایدار تنها با مرزهای مشخص و پایان اشغالگری به دست میآید.
جنگ جاری در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شد، زمانی که افراد مسلح تحت رهبری حماس از غزه به جنوب اسرائیل حمله کردند و بیش از ۱۲۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامی، را کشتند و بیش از ۲۵۰ نفر نیز به گروگان گرفته شدند.
در پاسخ، حملات اسرائیل به نوار غزه این منطقهٔ ساحلی را ویران کرده، تا کنون بیش از ۶۳ هزار فلسطینی را کشته و حدود دو میلیون فلسطینی را آواره کرده است.
در تازهترین رویدادها، اسرائیل همزمان با اقدامات مقدماتی برای اشغال شهر غزه که بزرگترین شهر در باریکۀ جنگزدۀ غزه است، این شهر را «منطقۀ جنگی خطرناک» اعلام کرده است.
اسرائیل هدف خود را رفع خطر گروه حماس اعلام کرده است؛ گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی میدانند.