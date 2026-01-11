آمریکا از حملات گسترده به مواضع داعش در سوریه خبر داد؛ خروج نیروهای کُرد از حلب

ارتش ایالات متحده اعلام کرد که بامداد شنبه ۲۰ دیماه حملات «گستردهای» را علیه مواضع گروه داعش در نقاط مختلف سوریه انجام داده است؛ عملیاتی که به گفته واشینگتن در واکنش مستقیم به حملهای مرگبار در ماه گذشته صورت گرفته که به کشته شدن سه شهروند آمریکایی انجامید.
به گزارش سنتکام، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، این حملات با مشارکت نیروهای ائتلاف و در چارچوب عملیاتی موسوم به «ضرب چشم شاهین» انجام شده و اهداف متعددی از داعش در سراسر خاک سوریه را هدف قرار داده است. سنتکام جزئیات دقیقی دربارهٔ محل حملات ارائه نکرد، اما تصاویر هوایی منتشرشده انفجارهایی پراکنده در مناطق عمدتاً روستایی را نشان میدهد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، به گفته مقامهای آمریکایی، این عملیات در پاسخ به حمله ۱۳ دسامبر در شهر باستانی تدمر (پالمیرا) انجام شد؛ حملهای که در جریان آن دو نظامی آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی کشته شدند.
وزارت کشور سوریه بعدتر اعلام کرد عامل این حمله از نیروهای امنیتی بوده که به دلیل گرایشهای افراطی در آستانه اخراج قرار داشته است.
همزمان، ارتش اردن نیز از اجرای حملات هوایی هدفمند علیه مواضع داعش در خاک سوریه خبر داد و گفت این عملیات در هماهنگی با ائتلاف بینالمللی انجام شده است.
در تحولی جداگانه، پس از چند روز درگیری در شهر حلب سوریه، آخرین افراد «نیروهای دموکراتیک سوریه» این شهر را ترک کردند. به گزارش رسانههای منطقهای و خبرگزاری رسمی سوریه، خروج این نیروها پس از توافق آتشبس و با میانجیگری بینالمللی انجام شد. ناظران حقوق بشری میگویند این درگیریها دستکم ۶۲ کشته، از جمله ۲۷ غیرنظامی، برجای گذاشته است.
«نیروهای دموکراتیک سوریه» ائتلافی از گروههای متحد آمریکا در مبارزه با داعش است و رهبری آن در دست گروه کُردی «یگانهای مدافع خلق» است که ترکیه آنها را «تروریست» میخواند.
این تنشها سنگینترین درگیریها از زمان سرنگونی حکومت بشار اسد، رئیسجمهور پیشین سوریه، توصیف شده و در حالی رخ میدهد که بخشهایی از شمال شرق سوریه همچنان تحت کنترل «نیروهای دموکراتیک سوریه»، متحد اصلی آمریکا در نبرد با داعش، قرار دارد.
در همین حال، با وجود تردیدهای دیرینه دونالد ترامپ دربارهٔ حضور نظامی آمریکا در سوریه، پنتاگون پیشتر اعلام کرده بود شمار نیروهای آمریکایی در این کشور کاهش خواهد یافت، هرچند واشینگتن تأکید دارد که مقابله با تهدید داعش همچنان ادامه خواهد داشت.