در ادامه عملیاتی ویژه علیه افراد منتسب به گروه حکومت اسلامی، داعش، وزیر کشور ترکیه از بازداشت دهها فرد دیگر به عنوان «مظنون داعش» خبر داد.
علی یرلیکایا، وزیر کشور ترکیه، روز چهارشنبه، دهم دیماه، در شبکه ایکس، خبر داد که نیروهای ویژه این کشور ۱۲۵ فرد دیگر «مظنون به عضویت در داعش» را بازداشت کردهاند.
طبق برآورد خبرگزاری فرانسه، به این ترتیب تعداد افرادی که تنها در هفته گذشته به عنوان «مظنون داعش» در ترکیه بازداشت شدهاند به حدود ۶۰۰ نفر میرسد.
به گفته یرلیکایا، این افراد صبح روز چهارشنبه در عملیاتی که به طور همزمان در ۲۵ استان اجرا شده دستگیر شدهاند.
نقطه آغازین این عملیات ویژه شش روز پیش بود که پلیس ترکیه از بازداشت حدود ۱۱۵ نفر از اعضای گروه حکومت اسلامی که مظنون به برنامهریزی برای انجام حملات در تعطیلات پایان سال در این کشور بودند، خبر داد.
هفته گذشته در بیانیۀ دفتر دادستانی ترکیه آمده بود: «پس از دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه سازمان تروریستی داعش در حال برنامهریزی برای حمله در جشنهای کریسمس و سال نو است»، دستور بازداشت ۱۳۷ نفر صادر شد که از این تعداد ۱۱۵ نفر بازداشت شدهاند.
در بخشی از این عملیات که روز دوشنبه هفته جاری در شهر یالووا در ساحل دریای مرمره اجرا شد، مظنونان به سوی نیروهای ویژه تیراندازی کردند، سه مأمور ترکیه را کشتند و ۹ نفر دیگر را زخمی برجا گذاشتند.
شش عضو داعش که در یالووا مستقر بودند در پایان این عملیات از پا درآمدند.
یک روز بعد، به گفته وزارت کشور ترکیه، ۳۵۷ مظنون دیگر در ۲۱ استان این کشور بازداشت شدند.
ترکیه که پیشتر سابقه حمله داعش در آستانه سال نوی میلادی را داشته امسال نیز بر تدابیر امنیتی برای مبارزه با نقشههای گروه داعش افزوده است.
طبق اعلام دفتر فرماندار استانبول، بزرگترین شهر ترکیه، بیش از ۵۰ هزار مأمور پلیس و مأمور امنیتی در آمادهباش به سر میبرند تا «آغازی امن و آرام برای ۲۰۲۶» تضمین شود.
ترکیه مرزی ۹۰۰ کیلومتری با سوریه دارد، در منطقهای که گروههای جهادی همچنان در آن فعال هستند.