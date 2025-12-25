سوریه یکی از فرماندهان ارشد داعش را دستگیر کرد، بازداشت ۱۱۵ عضو داعش در ترکیه

مقامات سوریه اعلام کردند در عملیاتی مشترک با ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا، یک مقام ارشد گروه دولت اسلامی (داعش) را در منطقه دمشق بازداشت کردند.

پلیس ترکیه نیز از بازداشت حدود ۱۱۵ نفر از اعضای گروه دولت اسلامی که مظنون به برنامه‌ریزی برای انجام حملات در تعطیلات پایان سال در این کشور بودند، خبر داد.

احمد الدالاتی، فرمانده امنیت داخلی استان ریف دمشق، روز چهارشنبه، سوم دی، اعلام کرد یکی از مخفی‌گاه‌های گروه داعش در شهر المعضمیه در این استان هدف قرار گرفته و در جریان آن، طاها الزعبی، ملقب به «ابوعمر طبیه»، همراه شماری از دستیارانش بازداشت شد.

خبرگزاری دولتی سانا نوشته این بازداشت کمتر از دو هفته پس از حمله ۱۳ دسامبر رخ داد که در آن دو سرباز آمریکایی و یک غیرنظامی آمریکایی کشته شدند.

واشینگتن اعلام کرده بود که این حمله توسط یک تک‌تیرانداز وابسته به داعش در شهر پالمیرای مرکزی سوریه انجام شد.

بیستم دسامبر هم پنج عضو داعش در حملات هوایی آمریکا، به تلافی حمله ۱۳ دسامبر، کشته شدند.

این اولین حادثه از این نوع از زمان سرنگونی بشار اسد، در دسامبر سال گذشته بود. مقامات سوریه گفتند که عامل حمله عضوی از نیروهای امنیتی بود که قرار بود به دلیل «ایده‌های اسلام‌گرای افراطی» اخراج شود.

دادستان کل استانبول روز پنجشنبه، چهارم آذر این خبر را اعلام کرد.

در بیانیۀ دفتر دادستانی ترکیه آمده است: «پس از دریافت اطلاعات اطلاعاتی مبنی بر اینکه سازمان تروریستی داعش در حال برنامه‌ریزی برای حملات در جشن‌های کریسمس و سال نو بود»، دستور بازداشت ۱۳۷ نفر صادر شد که از این تعداد، ۱۱۵ نفر بازداشت شده‌اند.

ترکیه مرز ۹۰۰ کیلومتری با سوریه دارد، در منطقه‌ای که گروه‌های جهادی همچنان در انجا فعال هستند.

