ارتش ایالات متحده بامداد شنبه ۲۹ آذر اعلام کرد در واکنش به حملهٔ مرگبار اخیر به نیروهای آمریکایی، بیش از ۷۰ موضع مرتبط با گروه داعش را در مناطق مختلف مرکز سوریه هدف حملات گستردهٔ هوایی و موشکی قرار داده است.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد که دست‌کم پنج عضو گروه دولت اسلامی، داعش، از جمله یک رهبر این گروه در حملات شبانه ایالات متحده در استان دیرالزور در شرق سوریه کشته شده‌اند.

رامی عبدالرحمان، رئیس دیده‌بان حقوق بشر، به خبرگزاری فرانسه گفت که مظنونان داعش در غرب استان دیرالزور کشته شدند و این هسته مسئول عملیات پهپادی داعش در این منطقه بود.

به گفتهٔ مقام‌های آمریکایی، این حملات تلافی‌جویانه پس از آن انجام شد که در ۲۳ آذر، یک مهاجم مسلح در شهر تدمر (پالمیرا) در سوریه به کاروان مشترک نیروهای آمریکایی و سوری حمله کرد؛ حمله‌ای که به کشته شدن دو سرباز ارتش آمریکا و یک مترجم غیرنظامی انجامید و سه سرباز دیگر نیز زخمی شدند.

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد این عملیات تلافی‌جویانه با نام «عملیات ضربهٔ چشم شاهین» انجام شده و نیروها، زیرساخت‌ها و انبارهای تسلیحاتی داعش را هدف گرفته است.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد در این عملیات از جنگنده‌ها، بالگردهای تهاجمی و سامانه‌های راکتی استفاده شده و بیش از صد پرتابه هدایت‌شوندهٔ دقیق به کار رفته است.

بنا بر این بیانیه، جنگنده‌های اردنی نیز از این عملیات پشتیبانی کرده‌اند. یک منبع نظامی آمریکا گفت جنگنده‌های اف-۱۵، هواپیماهای ای-۱۰، بالگردهای آپاچی و سامانه‌های راکتی هایمارس در این حملات مشارکت داشتند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، این حملات را «تلافی بسیار جدی» توصیف کرد و گفت واشینگتن ضربه‌ای «سنگین و موفق» به داعش وارد کرده است.

او همچنین گفت که دولت سوریه از این اقدام نظامی حمایت کامل کرده است. پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز گفت این عملیات «آغاز یک جنگ تازه نیست» و تأکید کرد ایالات متحده به هدف قرار دادن نیروهای داعش ادامه خواهد داد.

وزارت خارجهٔ سوریه بدون اشارهٔ مستقیم به این حملات، بار دیگر بر تعهد خود برای مقابله با داعش و جلوگیری از ایجاد «پناهگاه امن» برای این گروه در خاک سوریه تأکید کرد.

به گفتهٔ مقام‌های سوری، عامل حملهٔ تدمر یکی از اعضای نیروهای امنیتی این کشور بوده که به دلیل گرایش‌های افراطی، مظنون به همراهی با گروه داعش بود.

دولت کنونی سوریه را گروهی اداره می‌کنند که سال گذشته، پس از سیزده سال جنگ داخلی، بشار اسد را سرنگون کردند. در بدنهٔ این دولت، اعضای شاخهٔ پیشین القاعده در سوریه نیز حضور دارند؛ افرادی که راه خود را از آن گروه جدا کرده و با دولت اسلامی (داعش) وارد نبرد شده بودند.

دولت سوریه با ائتلافی که تحت رهبری ایالات متحده علیه داعش فعالیت می‌کند، همکاری داشته است و ماه گذشته، هم‌زمان با دیدار، احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، از کاخ سفید، دو طرف به توافقی دست یافتند.

بر اساس گزارش‌ها، حدود هزار نیروی آمریکایی همچنان در سوریه حضور دارند. این نیروها در چارچوب ائتلاف بین‌المللی ضد داعش فعالیت می‌کنند؛ ائتلافی که با وجود شکست سرزمینی داعش، همچنان با هسته‌های فعال این گروه به‌ویژه در مناطق بیابانی سوریه مقابله می‌کند.