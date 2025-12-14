مرگ دو آمریکایی در حملهٔ غافلگیرانه «داعش» در سوریه؛ ترامپ وعدهٔ انتقام سخت داد

در پی تیراندازی فردی که گفته می‌شود عضو گروه داعش بوده است به سمت یک گشت مشترک آمریکا و سوریه در روز شنبه، ۲۲ آذر، دو نظامی آمریکایی و یک مترجم غیرنظامی در مرکز سوریه کشته شدند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در شبکهٔ اجتماعی خود «تروث سوشال» نوشت: «ما در سوگِ از دست دادن سه میهن‌پرست بزرگ آمریکایی در سوریه هستیم» و وعدهٔ «تلافی بسیار سخت» داد.

شان پارنل، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، اعلام کرد که این حمله در تدمر (پالمیرا) رخ داده است؛ شهری که میزبان ویرانه‌های باستانی ثبت‌شده در یونسکو است و زمانی که داعش در اوج گسترش قلمرو خود در سوریه بود، آن را تحت سلطه داشت.

فرماندهی مرکزی آمریکا در شبکهٔ اجتماعی ایکس اعلام کرد که این حملهٔ مرگبار «کمینی از سوی یک تک‌تیرانداز داعشی» بوده که نیروها با او «درگیر شده و او را کشته‌اند».

ترامپ این رویداد را «حملهٔ داعش علیه آمریکا و سوریه» خواند که «در بخشی بسیار خطرناک از سوریه رخ داده که تحت مهار کامل آن‌ها نیست». او همچنین افزود که وضعیت سه نظامی مجروح دیگر آمریکایی «رو به بهبود» است.

پارنل گفت سربازان در حال انجام «ملاقات با رهبران کلیدی» برای پشتیبانی از عملیات ضدتروریستی بودند که این حمله رخ داد.

در همین حال، تام باراک، نماینده ویژه آمریکا برای امور سوریه، گفت که هدف این کمین «یک گشت مشترک دولت‌های آمریکا و سوریه» بوده است.

این نخستین رخداد از این دست است که پس از سرنگونی بشار اسد، حاکم پیشین سوریه، توسط نیروهای اسلام‌گرا در دسامبر سال گذشته و ازسرگیری روابط این کشور با آمریکا گزارش می‌شود.

ترامپ گفت که احمد الشرع، رئیس‌جمهور جدید سوریه که ماه گذشته از کاخ سفید دیدار کرده بود، «از این حمله بسیار خشمگین و پریشان» شده است.

اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجهٔ سوریه، در پیامی در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت که دمشق «حملهٔ تروریستی به گشت مشترک ضدتروریستی سوریه و آمریکا در نزدیکی تدمر را به‌شدت محکوم می‌کند».

او نوشت: «ما به خانواده‌های قربانیان و همچنین دولت و مردم آمریکا تسلیت می‌گوییم و برای مجروحان آرزوی بهبودی سریع داریم.»

بنا بر اعلام دیده‌بان حقوق بشر سوریه که شبکهٔ گسترده‌ای از منابع خبری در داخل سوریه دارد، این جلسه بخشی از «راهبرد آمریکا برای تقویت حضور و جای پایش در بیابان‌های سوریه» بوده است.

خبرگزاری رسمی سانا گزارش داد که بالگردها مجروحان را به پایگاه التنف در جنوب سوریه منتقل کردند؛ جایی که نیروهای آمریکایی به‌عنوان بخشی از ائتلاف جهانی ضد داعش به رهبری واشینگتن در آن مستقر هستند.

ماه گذشته، در جریان سفر تاریخی الشرع به واشینگتن، دمشق به‌ طور رسمی به این ائتلاف پیوست.

داعش در سال ۲۰۱۴ و در جریان جنگ داخلی سوریه، بخش‌های وسیعی از خاک سوریه و عراق را تصرف کرد، اما پنج سال بعد در این کشور شکست سرزمینی خورد. با این حال، جنگجویان این گروه همچنان به‌ویژه در بیابان‌های وسیع سوریه حضور دارند.

نیروهای آمریکایی در مناطق تحت کنترل کُردها در شمال شرق سوریه و همچنین در التنف، نزدیک مرز اردن، مستقر هستند.