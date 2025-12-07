رئیس‌جمهوری موقت سوریه در یک نشست بین‌المللی در دوحه، اسرائیل را به «جنگ با شبح‌ها» و «صادر کردن بحران‌های خود به دیگر کشورها» پس از جنگ غزه متهم کرد.

او که روز شنبه ۱۵ آذر در کنفرانس «دوحه فورِم» سخن می‌گفت، هشدار داد که فشار تل‌آویو برای ایجاد یک منطقه غیرنظامی در جنوب سوریه می‌تواند این دو کشور را با «پیامدهای ناشناخته» روبه‌رو کند.

احمد الشرع، که پس از سقوط بشار اسد در سال گذشته به قدرت رسیده، روز شنبه گفت دمشق همچنان بر پایبندی به «توافقنامۀ توقف درگیری» سال ۱۹۷۴ میان سوریه و اسرائیل تأکید دارد؛ توافقی که به گفته او «بیش از پنج دهه به شکلی موفق» برقرار بوده است.

او هشدار داد هرگونه دستکاری در این توافق یا تلاش برای ایجاد ترتیبات جدید «ما را به نقطه‌ای بسیار خطرناک می‌برد».

اظهارات الشرع در حالی بیان شد که اسرائیل طی یک سال گذشته نیروهای خود را وارد منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل در بلندی‌های اشغالی جولان کرده و ده‌ها عملیات نظامی و حمله هوایی در خاک سوریه انجام داده است.

به گفته احمد الشرع، اسرائیل تاکنون «بیش از هزار حمله هوایی و حدود ۴۰۰ یورش زمینی» در سوریه انجام داده و آخرین مورد آن در شهرک بیت‌جن در حومه دمشق بوده که تلفات بالایی داشته است.

رئیس‌جمهوری موقت سوریه گفت تل‌آویو با استناد به نگرانی‌های امنیتی و «تعمیم دادن» حمله ۷ اکتبر، هر اقدام خشونت‌آمیزی را توجیه می‌کند و افزود: «اسرائیل تبدیل به کشوری شده که با شبح‌ها می‌جنگد و بحران‌ها را صادر می‌کند.»

او افزود که سوریه از طریق چند کشور «تأثیرگذار» در حال مذاکره برای عقب‌نشینی اسرائیل به مواضع پیش از ۸ دسامبر ۲۰۲۴، زمان سقوط اسد، است و ایالات متحده نیز در این گفت‌وگوها حضور دارد.

اسرائیل می‌گوید نگران نفوذ گروه‌های مسلح مرتبط با گروه افراطی حماس است و بدون وجود یک منطقه حائل عمیق، بخش جنوبی اسرائیل در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا که به‌دنبال یک توافق امنیتی بین دو کشور است، در روزهای اخیر به اسرائیل هشدار داد از «بی‌ثبات کردن رهبری جدید سوریه» خودداری کند.

این هشدار پس از عملیاتی مطرح شد که طی آن نیروهای اسرائیلی دست‌کم ۱۳ نفر را در جنوب سوریه کشتند و شش سرباز اسرائیلی نیز زخمی شدند؛ عملیاتی که دمشق آن را «جنایت جنگی» توصیف کرد.

در ماه نوامبر، ماه گذشته میلادی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، از نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه حائل بلندی‌های جولان بازدید کرد و حضور آنان را برای امنیت کشورش «بسیار حیاتی» خواند؛ اظهاراتی که با واکنش تند دمشق و شماری از کشورهای منطقه روبه‌رو شد.

احمد الشرع در سخنرانی‌اش همچنین از انتخابات اخیر مجلس سوریه دفاع کرد و آن را «متناسب با دوره گذار» دانست.

او وعده داد که طی چهار سال آینده انتخابات کامل برگزار خواهد شد و گفت زنان در سوریه دلیلی برای نگرانی ندارند و افزود: «این مردان هستند که باید نگران باشند.»