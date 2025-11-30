ارتش آمریکا با همکاری دولت سوریه انبار اسلحه و مهمات داعش را کشف و نابود کرد

فرماندهی مرکزی نیروهای ارتش آمریکا در منطقه، سنتکام، از کشف و نابودی چند محل انبار اسلحه و مهمات گروه حکومت اسلامی، داعش، در جنوب سوریه خبر داد.
سنتکام در بیانیهای که روز یکشنبه، ۹ آذرماه، منتشر شد اعلام کرد که در این عملیات بیش از ۱۵ سایتِ محل نگهداری سلاحهای گروه داعش شامل خمپاره و راکت، مینهای ضد تانک و مسلسل کشف و نابود شده است.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است که سنتکام با همکاری وزارت کشور سوریه در دولت احمد الشرع این عملیات را به انجام رسانده است.
این خبر دو هفته پس از آن منتشر میشود که تام باراک، نماینده ویژه دونالد ترامپ، اعلام کرد که دولت الشرع قرار است در مبارزه با «گروههای مسلح از جمله داعش، سپاه پاسداران، حماس و حزبالله» نقشی فعال داشته باشد.
بر اساس بیانیه سنتکام، عملیات اخیر شامل چندین حمله هوایی و زمینی در روزهای سوم تا ششم آذرماه در استان «ریف دمشق» در جنوب سوریه اجرا شده است.
نزدیک به یک سال پس از آن که بشار اسد، دیکتاتور سوریه، در پی نزدیک شدن شورشیان به پایتخت از این کشور گریخت میگذرد و در این مدت احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه، در تصمیمی استرتژیک از ایران دور و به آمریکا نزدیک شده تا از این راه مسیر بازسازی زیرساختهای کشور را هموار کند.
در میانه آبانماه وزارت اطلاعرسانی سوریه اعلام کرد که این کشور به ائتلاف بینالمللی تحت رهبری ایالات متحده برای مبارزه با گروه تندرو «حکومت اسلامی»، داعش، پیوسته است.
این اعلامیه همزمان بود با دیدار احمد الشرع، رئیسجمهور دورۀ انتقالی سوریه، با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در کاخ سفید؛ دیداری که او را به نخستین رئیس دولت سوریه از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۶ بدل کرد.
در این دیدار تاریخی رئیسجمهور آمریکا به رئیسجمهور سوریه وعده داد هر کاری از دستش برمیآید برای موفقیت سوریه انجام دهد.