تام باراک، فرستاده ویژهٔ ایالات متحده، روز پنجشنبه ۲۲ آبان گفت که سوریه نقش فعالی در کمک به آمریکا در مبارزه با گروههای مسلح از جمله سپاه پاسداران، حماس و حزبالله ایفا خواهد کرد.
احمد الشرع، رئیسجمهور موقت سوریه که خود یک جهادی سابق است، اولین رهبر سوری بود که از زمان استقلال کشورش در سال ۱۹۴۶ از کاخ سفید دیدار کرد.
اندکی پس از بازدید او، ائتلاف به رهبری ایالات متحده که با گروه حکومت اسلامی (داعش) مبارزه میکند، اعلام کرد که سوریه نودمین عضو آن شده است.
تام باراک روز پنجشنبه در شبکهٔ ایکس نوشت: «دمشق اکنون فعالانه به ما در مقابله و از بین بردن بقایای داعش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حماس، حزبالله و سایر شبکههای تروریستی کمک خواهد کرد».
سپاه پاسداران و حزبالله لبنان پیش از سرنگونی بشار اسد، رئیسجمهور مخلوع سوریه، در آذرماه پارسال توسط ائتلافی از شورشیان به رهبری الشرع، از حامیان اصلی او بودند.
حماس حضور مسلحانه در سوریه ندارد.
باراک همچنین گفت که جلسهای «محوری» با مارکو روبیو، هاکان فیدان و اسعد الشیبانی، وزیران خارجه ایالات متحده، ترکیه و سوریه برگزار کرده است که در جریان آن، در مورد گامهایی برای «ادغام نیروهای سوریهٔ دموکراتیک در ساختار اقتصادی، دفاعی و مدنی جدید سوریه» گفتوگو شد.
نیروهای سوریهٔ دموکراتیک به رهبری کردها و با حمایت واشینگتن، نقشی کلیدی در بیرون راندن داعش از آخرین پایگاههایش در این کشور ایفا کردند.
مظلوم عبدی، رهبر این تشکیلات، ماه گذشته به خبرگزاری فرانسه گفت که با دمشق در مورد ادغام نیروهایش در نیروهای نظامی و امنیتی سوریه به «توافق اولیه» رسیده است.
عبدی روز سهشنبه در پستی در شبکهٔ ایکس نوشت که با باراک در مورد «تعهد ما برای تسریع ادغام نیروهای سوریهٔ دموکراتیک در ساختار سوریه» صحبت کرده است.
دولت الشرع و این تشکیلات در ماه مارس توافقنامهای برای ادغام در نهادهای ملی غیرنظامی و نظامی امضا کردند، اما اجرای این توافق از آن زمان با موانعی روبرو بوده است.