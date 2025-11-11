سوریه به ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش پیوست

وزارت اطلاع‌رسانی سوریه روز دوشنبه اعلام کرد این کشور به ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری ایالات متحده برای مبارزه با گروه تندرو «دولت اسلامی» (داعش) پیوسته است.

حمزه المصطفی، وزیر اطلاع‌رسانی سوریه، روز دوشنبه ۱۹ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دمشق یک توافق‌نامه همکاری سیاسی با ائتلاف بین‌المللی امضا کرده است «تا نقش خود را به‌عنوان شریک در مبارزه با تروریسم و حمایت از ثبات منطقه‌ای تأیید کند».

او افزود: «این توافق صرفاً سیاسی است و تا این لحظه شامل هیچ مؤلفهٔ نظامی نمی‌شود.»

اعلام این خبر هم‌زمان است با دیدار احمد الشرع، رئیس‌جمهور دورۀ انتقالی سوریه، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید؛ دیداری که او را به نخستین رئیس دولت سوریه از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۶ بدل کرد که به واشینگتن سفر می‌کند.

گروه داعش که خواهان برپایی حکومتی بر پایه تفسیر بنیادگرایانه از اسلام بود، در اوج قدرت خود نزدیک به ۴۰ درصد از خاک عراق و حدود یک‌سوم از سوریه را در کنترل داشت. ائتلافی به رهبری آمریکا از سال ۲۰۱۴ نبرد علیه این گروه را آغاز کرد و اکنون داعش از نظر نظامی شکست‌خورده محسوب می‌شود.

با این حال، فعالیت‌های این گروه به‌طور کامل متوقف نشده است. بنا بر اعلام فرماندهی مرکزی آمریکا، هم‌اکنون حدود ۲۵۰۰ جنگجو از بقایای داعش در عراق و سوریه حضور دارند که همچنان دست به حملات پراکنده می‌زنند.

ترامپ در دیدار با الشرع: هر کاری بتوانیم برای موفقیت سوریه انجام می‌دهیم

رئیس‌جمهور آمریکا پس از گفت‌وگوهای تاریخی با رئیس‌جمهور سوریه وعده داد هر کاری از دستش برمی‌آید برای موفقیت سوریه انجام دهد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که تعلیق اجرای تحریم‌های موسوم به «سزار» در قبال دمشق را برای ۱۸۰ روز دیگر تمدید کرده است.

ترامپ روز دوشنبه، ۱۹ آبان، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، الشرع را «رهبری قوی» توصیف کرد و به او اطمینان داد که کمکش خواهد کرد. او گفت: «ما هر کاری از دستمان بربیاید برای موفقیت سوریه انجام می‌دهیم.» اما ترامپ همچنین به گذشته جنجالی الشرع اشاره کرد و افزود: «همه ما گذشته‌های سختی داشته‌ایم.»

سفر احمد الشرع نقطه اوج سالی شگفت‌انگیز برای این شورشی سابق بود که بشار اسد، رهبر مستبد سوریه، را سرنگون کرد و از آن زمان تلاش کرده خود را به عنوان رهبری معتدل نشان دهد که می‌خواهد کشور جنگ‌زده‌اش را متحد کند و دهه‌ها انزوای بین‌المللی آن را پایان دهد.

یکی از اهداف اصلی الشرع در واشینگتن، فشار برای لغو کامل سخت‌ترین تحریم‌های آمریکا علیه این کشور بود. وزارت خزانه‌داری با وعده «تداوم کاهش تحریم‌ها»، دستور جدیدی را برای جایگزینی معافیت ۲۳ مه از اجرای قانون سزار ۲۰۱۹ اعلام کرد که تحریم‌های گسترده‌ای به دلیل نقض حقوق بشر در دوران اسد اعمال کرده بود. این اقدام عملاً معافیت را برای ۱۸۰ روز دیگر تمدید کرد.

شش ماه پس از اولین دیدار ترامپ و شرع در عربستان سعودی، جایی که رهبر آمریکا اعلام کرد قصد لغو تحریم‌ها علیه سوریه را دارد، و تنها چند روز پس از آنکه آمریکا اعلام کرد او دیگر «تروریست جهانی ویژه تعیین‌شده» نیست، این دو دوباره در واشینگتن دیدار کردند.

در استقبالی غیرمعمول و آرام، الشرع، که زمانی جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای او تعیین شده بود، بدون تشریفات معمول برای مقامات خارجی و از در جنبی وارد اتاق بیضی کاخ سفید شد.

الشرع خود بعداً به فاکس‌نیوز گفت ارتباطش با گروه شبه‌نظامی مربوط به گذشته است و در دیدار با ترامپ در این باره بحث نشده بود. او گفت سوریه اکنون به عنوان متحد ژئوپلیتیکی واشینگتن دیده می‌شود و نه تهدیدی برای این کشور.

احود الشرع، ۴۳ ساله، سال گذشته پس از حمله برق‌آسای جنگجویان اسلام‌گرایش و سرنگونی بشار اسد، رئیس‌جمهور پیشین سوریه، تنها چند روز بعد در ۸ دسامبر به قدرت رسید. سوریه از آن زمان با سرعتی سرسام‌آور از متحدین کلیدی اسد یعنی ایران و روسیه فاصله گرفته و به سمت ترکیه، کشورهای غربی خلیج فارس و واشینگتن حرکت کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا در حال میانجی‌گری گفت‌وگوها برای پیمان امنیتی احتمالی بین سوریه و اسرائیل است، که همچنان نسبت به پیوندهای سابق شبه‌نظامی الشرع محتاط است.

رویترز هفته گذشته گزارش داد که آمریکا در حال برنامه‌ریزی برای برقراری حضور نظامی در یک پایگاه هوایی دمشق است.