در آستانۀ دیدار الشرع و ترامپ؛ «دمشق دو توطئه داعش برای ترور الشرع را خنثی کرد»

دو مقام رسمی اعلام کردند که دمشق «دو توطئه جداگانۀ گروه داعش» برای ترور احمد الشرع، رئیس‌جمهور این کشور را خنثی کرده است.

خبرگزاری رویترز روز دوشنبه ۱۹ آبان به نقل از یک مقام ارشد امنیتی سوریه و یک مقام ارشد خاورمیانه که به نام آنها اشاره‌ای نشده، نوشته است که این توطئه‌ها علیه جان الشرع در ماه‌های اخیر خنثی شده است.

آن‌طور که این منابع اعلام کرده‌اند در یکی از موارد، قرار بود توطئه داعش حول یک برنامه رسمی از پیش اعلام‌شده با حضور احمد الشرع اجرایی شود.

با این حال آنها به‌دلیل حساسیت موضوع، از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کردند. وزارت اطلاعات سوریه هم از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرد.

خبر این توطئه‌ها پیش از دیدار احمد الشرع با دونالد ترامپ در آمریکا آشکار می‌شود، آن هم در شرایطی که سوریه آماده پیوستن به ائتلاف جهانی ضد داعش تحت رهبری آمریکا است.

رئیس‌جمهور موقت سوریه قرار است روز دوشنبه، ۱۹ آبان در کاخ سفید واشینگتن با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیدار کند. این نخستین دیدار یک رئیس‌جمهور سوریه از کاخ سفید، از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۴۶ میلادی (۷۹ سال پیش) است.

آقای الشرع تا چند ماه پیش در فهرست رهبران گروه‌های تروریستی آمریکا قرار داشت.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که دولت سوریه خواسته‌های ایالات متحده را در مورد تلاش برای یافتن آمریکایی‌های مفقود شده و از بین بردن هرگونه سلاح شیمیایی باقی مانده برآورده کرده است.

انتظار می‌رود در جریان دیدار احمد الشرع و دونالد ترامپ، دو طرف بیانیه‌ای امضا کنند که بر اساس آن، سوریه به‌طور رسمی به ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش اضافه شود.

در آستانه این دیدار، دولت سوریه از آغاز یک عملیات سراسری علیه داعش در این کشور خبر داده بود.

هفته گذشته نیز، رویترز گزارش داد که ارتش آمریکا برای اولین بار در حال آماده شدن برای استقرار در یک پایگاه هوایی دمشق است. یک مقام دولت آمریکا به دلیل نگرانی‌های امنیتی عملیاتی، درخواست کرد که مکان دقیق و نام پایگاه منتشر نشود.

احمد الشرع که پس از سرنگونی بشار اسد توسط نیروی شورشی اسلام‌گرا در دسامبر گذشته به قدرت رسید، طی این مدت مشتاق ترویج تصویری از خود به عنوان رهبری معتدل بوده است.

به نوشتۀ رویترز، او امیدوار است این دیدار تاریخی با ترامپ حمایت بین‌المللی برای بازسازی و احیای بلندمدت سوریه را آزاد کند.

پیوستن به ائتلاف ضد داعش نمونه‌ای از تغییر سوریه از زمان سقوط اسد از متحد کلیدی روسیه و ایران به سمت روابط نزدیک‌تر با اردوگاه غربی و عرب است.