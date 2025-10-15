احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، روز چهارشنبه ۲۳ مهر در دیدار با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، گفت که دمشق به تمام توافق‌های گذشته با مسکو احترام خواهد گذاشت.

این اولین سفر الشرع به پایتخت روسیه پس از سرنگونی بشار اسد، متحد مسکو، در آذرماه پارسال است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، پوتین در این دیدار برگزاری انتخابات پارلمانی اوایل این ماه در سوریه را به احمد الشرع تبریک گفت.

او گفت که مسکو خواهان روابط قوی‌تر با دمشق بوده و آماده است تا از طریق وزارت خارجه، رایزنی‌های منظمی با سوریه داشته باشد.

کرملین اعلام کرد که سرنوشت دو پایگاه اصلی روسیه در سوریه، پایگاه هوایی حمیمیم در استان لاذقیه و تأسیسات دریایی آن در طرطوس، در دیدار رهبران دو کشور مورد بحث قرار خواهد گرفت.

روسیه که منافع اقتصادی و انرژی در سوریه دارد و می‌خواهد آن‌ها را هم حفظ کند، در فرودگاه قامشلی نیز حضور نظامی دارد.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه گفت که مسکو معتقد است دمشق خواهان حفظ پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه است و در مورد طرح استفاده از آن‌ها به عنوان مراکز لجستیکی برای رساندن کمک به آفریقا از طریق دریا و هوا نیز صحبت کرده است.

بندر طرطوس از زمان اتحاد شوروی میزبان «قرارگاه فنی-لجیستیکی نیروی دریایی روسیه» بود که در سال‌های اخیر نقش مهمی در انتقال مزدوران و تسلیحات روسی به آفریقا داشته است.

روسیه همچنین دارای پایگاه هوایی حمیمیم در حومهٔ شهر جبله در استان لاذقیه است. مطابق توافقی که بین مسکو و دولت بشار اسد امضا شد، روسیه قرار بود از پایگاه‌های حمیمیم و طرطوس بیش از ۴۰ سال دیگر استفاده کند.

یک منبع سوری به خبرگزاری رویترز گفته است مقام‌‌های سوری به دنبال تضمین‌هایی هستند که روسیه به مسلح کردن مجدد بقایای نیروهای اسد کمک نکند.

همین منبع گفته که احمد الشرع قصد دارد به‌طور رسمی درخواست تحویل بشار اسد را، برای محاکمه به اتهام جنایت علیه مردم سوریه ارائه دهد.

روسیه سال‌ها از قدرت نظامی خود برای حمایت از بشار اسد در برابر شورشیان سوری استفاده کرد. مسکو سپس به اسد و خانواده‌اش که از کشور فرار کردند، پناهندگی داد.

به گفتهٔ رسانه‌های روسی، خانواده اسد اکنون مخفیانه در مسکو زندگی می‌کنند.