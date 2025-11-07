دولت بریتانیا نیز، یک روز پس از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای لغو تحریمها علیه رئیسجمهور موقت سوریه، احمد الشرع را از فهرست افراد تحریمی خارج کرد.
در آستانۀ دیدار احمد الشرع با دونالد ترامپ در کاخ سفید، که برای دوشنبه آتی برنامهریزی شده، اتحادیۀ اروپا هم از آمادگیاش برای اقدامی مشابه خبر داده است.
در بیانیهای که جمعه شانزهم آبانماه در وبسایت دولت بریتانیا منتشر شد، آمده است که تحریمهای این کشور علیه انس الخطاب، وزیر کشور سوریه، هم برداشته شده است.
هر دو نفر پیشتر بهدلیل ارتباطاتشان با داعش و القاعده، تحت تحریمهای مالی گسترده بینالمللی قرار داشتند.
بریتانیا و اتحادیه اروپا به ترتیب در اردیبهشت و خرداد گذشته بخشی از تحریمهای سوریه را لغو کردند، اما محدودیتهای مرتبط با امنیت و تسلیحات باقی ماندند.
احمدالشرع که پیشتر با نام محمد الجولانی شناخته میشد، ۱۰ ماه پیش و در پی سقوط حکومت بشار اسد در عملیات برقآسای شورشیان هیئت تحریرالشام، بهعنوان رئیسجمهور موقت سوریه اعلام شد.
او که پیش از عضویت در هیئت تحریرالشام، با القاعده مرتبط بود، ۱۱ سال پیش از سوی بریتانیا و سازمان ملل متحد تحت تحریم قرار گرفت؛ تحریمهایی که شامل منع سفر، توقیف داراییها و منع معاملات تسلیحاتی میشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه با این استدلال که نشانی از ارتباط فعال بین هیئت تحریرالشام و القاعده وجود ندارد، همۀ این تحریمها را برچید.
دولت سوریه هنوز به این تحولات واکنشی نشان نداده است.
همزمان با این رویدادها، در گزارشی دیگر، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد از زمان به قدرت رسیدن احمد الشرع در سوریه نزدیک به یکصد نفر ربوده یا ناپدید شدهاند. گزارشهایی هم از ناپدیدسازی قهری گروهی دیگر منتشر شده است.
به گفته ثمین الکیتان، نماینده عالی کمیساری حقوق بشر سازمان ملل متحد، این آمار جدای از بیش از یکصدهزار نفری است که در دوران حکومت بشار اسد ناپدید شدند.