اولین انتخابات پارلمانی سوریه بعد از سقوط بشار اسد برگزار شد

رأی‌گیری کمیته‌های محلی برای انتخاب اعضای پارلمان انتقالی سوریه روز یکشنبه ۱۳ مهر انجام شد. این فرآیند از سوی منتقدان به‌دلیل رعایت نشدن قواعد دموکراسی مورد انتقاد قرار گرفته است.

اعضای کمیته‌های محلی در کتابخانه ملی سوریه آرای خود را دادند. بنا بر اعلام کمیسیون انتخابات، «رأی‌گیری پایان یافته و شمارش آراء در جریان است.» نتایج اولیه قرار است یکشنبه شب و فهرست نهایی برندگان روز دوشنبه اعلام شود.

حدود ۶ هزار نفر در این فرایند شرکت کردند. طبق اعلام کمیسیون، بیش از ۱۵۰۰ نامزد در رقابت حضور دارند که تنها ۱۴ درصد از آنان زن هستند. پارلمان جدید قرار است دوره‌ای ۳۰ ماهه داشته باشد که قابل تمدید است.

انتظار می‌رود که تشکیل این مجلس قدرت احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت، را تحکیم کند. نیروهای جهادی تحت رهبری او آذر سال گذشته ائتلافی را هدایت کردند که به سقوط حکومت بشار اسد پس از ۱۳ سال جنگ داخلی انجامید.

احمد الشرع ۷۰ نماینده از مجموع ۲۱۰ عضو پارلمان را مستقیماً منصوب خواهد کرد. دوسوم دیگر توسط کمیته‌های محلی انتخاب می‌شوند که اعضای این کمیته‌ها نیز از سوی کمیسیون انتخاباتی منصوب شده‌اند؛ کمیسیونی که خود نیز منصوب رئیس‌جمهور موقت است.

این انتخابات در حالی برگزار شد که استان سویدا در جنوب سوریه که اکثریت دروزی دارد، تابستان امسال شاهد خشونت‌های فرقه‌ای بود، و مناطق شمال‌شرقی تحت کنترل کردها، فعلاً از این روند کنار گذاشته شده‌اند و ۳۲ کرسی مربوط به آن مناطق خالی خواهد ماند، زیرا آن مناطق در کنترل دولت دمشق نیستند.

دولت جدید پس از به‌دست گرفتن قدرت، پارلمان پیشین را که نقشی تشریفاتی داشت، منحل کرد. بر اساس قانون اساسی موقت که در ماه مارس اعلام شد، پارلمان جدید وظایف قانون‌گذاری را تا زمان تدوین قانون اساسی دائمی و برگزاری انتخابات تازه بر عهده خواهد داشت.

احمد الشرع گفته است که در شرایط کنونی برگزاری انتخابات مستقیم ممکن نیست، زیرا میلیون‌ها سوری در جریان جنگ داخلی آواره شده‌اند یا مدارک شناسایی خود را از دست داده‌اند.

او روز یکشنبه از محل کتابخانه ملی بازدید کرد و در سخنانی گفت: «درست است که روند انتخاباتی کامل نیست، اما روندی میانه‌رو و متناسب با شرایط کنونی سوریه است.»

طبق مقررات، نامزدها نباید از «حامیان رژیم سابق» باشند و نباید از جدایی یا تجزیه کشور حمایت کنند.

در میان نامزدها، هنری حمرا، سوری-آمریکایی یهودی‌تبار، نیز حضور دارد که نخستین نامزد یهودی در سوریه از دههٔ ۱۹۴۰ تاکنون به شمار می‌رود.

گروه‌های حقوق بشری از روند انتخابات پارلمان در سوریه انتقاد کرده‌اند و می‌گویند این روند، قدرت را در دستان احمد الشرع متمرکز می‌کند و فاقد نمایندگی برای اقلیت‌های قومی و مذهبی کشور است.

در بیانیه‌ای مشترک که ماه گذشته از سوی بیش از دوازده سازمان منتشر شد، آمده است که این روند به شرع اجازه می‌دهد «عملاً اکثریتی در پارلمان شکل دهد که از افرادی تشکیل شده‌اند که یا خود او انتخاب کرده یا وفاداری‌شان را تضمین کرده است.»

بسام الاحمد، مدیر اجرایی سازمان «سوری‌ها برای حقیقت و عدالت» مستقر در فرانسه، که از امضاکنندگان این بیانیه است، گفت: «می‌توانید این روند را هرچه می‌خواهید بنامید، اما انتخابات نیست.»