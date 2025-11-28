وزارت بهداشت سوریه اعلام کرد که یک حمله دیگر به دست ارتش اسرائیل به جنوب این کشور ۱۳ کشته و ۲۴ زخمی و مجروح برجا گذاشته است. در این حمله شش سرباز اسرائیلی هم زخمی شدند.

ارتش اسرائیل روز جمعه، هفتم آذرماه، اعلام کرد که با هدف «بازداشت اعضای یک گروه شبه‌نظامی» عملیاتی را در روستای «بیت جن» در جنوب سوریه اجرا کرده است.

از زمان سقوط حکومت بشار اسد و فرار او به روسیه، اسرائیل صدها عملیات کوچک و بزرگ در خاک سوریه انجام داده، با این حال رسانه‌ها و مقامات سوری عملیات روز جمعه را «مرگبارترین» در میان آنها توصیف کرده‌اند.

علاوه بر مرگ ۱۳ نفر و زخمی شدن ۲۴ نفر دیگر، تیراندازی در روستای بیت جن شش سرباز اسرائیلی را نیز «به‌شدت» زخمی کرده است.

در واکنش به این عملیات، وزارت خارجه سوریه روز جمعه آن را به عنوان «جنایت جنگی» محکوم و دولت اسرائیل را متهم کرد که می‌خواهد «منطقه را به آتش بکشد».

طبق اعلام ارتش اسرائیل، هدف از عملیات روز جمعه بازداشت اعضای گروه اسلام‌گرای «جماعه اسلامیه» بوده که مقر اصلی آن در لبنان است و از جمله متحدان گروه فلسطینی حماس به شمار می‌رود.

اسرائیل در کنار آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را تروریستی قلمداد می‌کند.

عملیات ارتش اسرائیل همزمان بود با راهپیمایی‌هایی در دمشق و چند شهر بزرگ دیگر در سوریه که مردم در آنها علیه اسرائیل شعار دادند و خواستار «پایان دادن به حملات اسرائیل» به خاک سوریه شدند.

روز جمعه، معاون نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه هم این عملیات را محکوم کرد و آن را «نقض جدی تمامیت ارضی سوریه» خواند.

اوایل تابستان سال جاری، دولت موقت احمد الشرع اسرائیل را متهم کرده بود که هفت نفر را از روستای بیت جن «ربوده» و یک غیرنظامی را نیز کشته است. ارتش اسرائیل در همان زمان این افراد را «عضو حماس» معرفی کرد.

هفته گذشته بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در روز چهارشنبه ۲۸ آبان از نیروهای اسرائیلی مستقر در خاک سوریه بازدید کرد، اقدامی که واکنش تند دولت الشرع و چند کشور دیگر در منطقه را به دنبال داشت.

به‌گفتۀ سخنگوی دولت اسرائیل، گیدئون سعار وزیر خارجه، ییسرائل کاتس وزیر دفاع، ایال زمیر رئیس ستاد ارتش و دیوید زینی رئیس شین‌بت در این بازدید نتانیاهو را همراهی کردند.

از زمان سرنگونی بشار اسد، رئیس‌جمهور مخلوع سوریه، اسرائیل نیروهای خود را در منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل در بلندی‌های جولان، که نیروهای اسرائیلی و سوری را از هم جدا می‌کند، حفظ کرده است.

اسرائیل بلندی‌های جولان را در سال ۱۹۶۷ اشغال و در سال ۱۹۸۱ به خاک خود الحاق کرد، اقدامی که هنوز از سوی سازمان‌های بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است.