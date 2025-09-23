رئیس‌جمهور سوریه می‌گوید نسبت به دستیابی به توافق امنیتی بین کشورش و اسرائیل «امیدوار» است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، احمد الشرع که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده، روز دوشنبه، ۳۱ شهریور، گفت این امیدواری را دارد که مذاکرات جاری میان سوریه با اسرائیل، طرفین را به توافق امنیتی برساند که حاکمیت سوریه را حفظ کند و راه حلی برای نگرانی‌های امنیتی اسرائیل باشد.

وزیر خارجه سوریه که احمد الشرع را در سفر به نیویورک همراهی می‌کند، در یک ماه اخیر سه بار با وزیر امور راهبردی اسرائیل در پاریس و لندن دیدار کرده تا مذاکرات برای دستیابی به توافق امنیتی دو کشور را پیش ببرد. مقامات سوریه از جمله احمد الشرع ابراز امیدواری کرده‌اند که چنین توافقی قریب‌الوقوع باشد.

آقای الشرع دوشنبه در نیویورک گفت سوریه در دوره کمتر از یک سال اخیر هدف بیش از یک هزار حمله و بمباران اسرائیل قرار گرفته و به توافق امنیتی با اسرائیل نیاز دارد.

او در پاسخ به این پرسش که آیا کشورش مانند امارات متحده عربی، بحرین و مراکش به پیمان‌های صلح ابراهیم خواهد پیوست، گفت وضعیت سوریه متفاوت است و کشورهایی که بخشی از آن پیمان‌ها هستند، همسایه اسرائیل نیستند.

احمد الشرع همچنین گفت: «نه تنها در سوریه، بلکه در سراسر جهان خشم عمیقی در مورد رویدادهای غزه وجود دارد که این «بر موضع ما در قبال اسرائیل تأثیر می‌گذارد».

رهبر موقت سوریه روز دوشنبه با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در نیویورک دیدار کرد اما طرفین از ارائه بیانیه در خصوص مذاکرات خودداری کردند. با این حال، یک دیپلمات ارشد آمریکایی روز دوشنبه به خبرگزاری‌ها گفت توافق امنیتی بین سوریه و اسرائیل «تقریباً تکمیل شده» و «۹۹ درصد راه پیموده شده است».

این منبع احتمال داد چنین توافقی در دو هفته آینده اعلام شود. به گفته این دیپلمات، یک درصد بقیه کار به دلیل «مسائل داخلی سیاسی سوریه» هنوز به راه حل لازم نرسیده است.





نخست‌وزیر اسرائیل یکشنبه‌شب در پی نشستی از وزیران ارشد دولت خود که در آن توافق امنیتی با سوریه را مورد بحث قرار داد، گفت پیشرفت‌هایی حاصل شده ولی هنوز راه طولانی در پیش است.

بنیامین نتانیاهو همچنین نگرانی‌های بیان شده از سوی منابع اپوزیسیون اسرائیل در خصوص دست کشیدن کشورش از تسلط بر مناطق راهبردی در بلندی‌های جولان را رد کرد و گفت: «بگذارید آن‌ها هرچه که می‌خواهند بگویند» زیرا دولت او هرگز از منافع امنیتی اسرائیل در هیچ توافقی عدول نخواهد کرد.

آقای نتانیاهو گفت مذاکرات کشورش با سوریه و همچنین توافق سال گذشته با لبنان حاصل «پیروزی‌های قاطع اسرائیل» بر حزب‌الله لبنان و «سایر جبهه‌ها» است و چشم‌انداز دستیابی به صلح با همسایگان شمالی (سوریه و و لبنان) را در برابر اسرائیل گشوده است.

به گزارش شبکه کان اسرائیل، دولت آمریکا در تکاپوی گسترده است تا با دستیابی زودتر به توافق امنیتی بین اسرائیل و سوریه آن را در جریان سفر روزهای آتی بنیامین نتانیاهو به آمریکا اعلام کند و احتمال برگزاری دیدار میان او با احمد الشرع نیز مطرح شده است.

احمد الشرع نخستین رئیس‌جمهور سوریه است که در حدود ۶۰ سال اخیر به آمریکا سفر کرده و هم‌زمان، بنیامین نتانیاهو خبر داده که دونالد ترامپ او را بار دیگر به کاخ سفید دعوت کرده تا روز هشتم مهر با او ملاقات کند.

احمد الشرع گفته که توافق در دست تنظیم بین دولت دمشق با دولت بنیامین نتانیاهو شبه توافق ترک مخاصمه است که در بهار سال ۱۹۷۴ (یک سال پس از آخرین جنگ سوریه و اسرائیل، موسوم به جنگ «یوم کیپور») به‌دست آمد. اسرائیل آن توافق را پس از سقوط حکومت بشار اسد در اواخر پاییز پارسال باطل کرد و بخش‌های دیگری از خاک سوریه را به کنترل خود درآورد.

رهبر موقت سوریه روز دوشنبه در نیویورک گفت اقدام نیروهای تحت فرمان او که موجب ساقط شدن حکومت بشار اسد شد، امکان داد «مرحله تاریخی جدیدی» برای منطقه آغاز شود. احمد الشرع روز یکشنبه در گفت‌وگو با یک برنامه سیاسی آمریکایی نیز گفت دونالد ترامپ درک کرد که سوریه باید باثبات باشد.

هم‌زمان، به گزارش رسانه‌های اسرائیل، احمد الشرع در سفر به نیویورک با رهبران یهودیان سوریه که ساکن آمریکا هستند، دیدار کرده و آن‌ها را به سفر به سوریه و سرمایه‌گذاری در این کشور فرا خوانده است.



