اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، روز پنجشنبه به عنوان نخستین وزیر خارجه این کشور که پس از ۲۵ سال به آمریکا سفر میکند وارد واشینگتن، پایتخت ایالات متحده، شد.
خبرگزاری فرانسه روز پنجشنبه، ۲۷ شهریور، به نقل از منبعی در وزارتخانه امور خارجه سوریه هدف از این سفر رسمی را گفتوگو درباره لغو باقی تحریمها علیه دمشق عنوان کرد.
دولت دونالد ترامپ در خردادماه سال جاری از لغو بخشی از تحریمها علیه سوریه و صدور مجوز سرمایهگذاری در آن کشور خبر داد.
دولت آمریکا اعلام کرد این اقدام را بهمنظور تسهیل روند بازسازی این کشور پس از سالها جنگ داخلی انجام داده است. همزمان، کاخ سفید از دمشق خواست تا گامهایی مشخص، از جمله اخراج شبهنظامیان خارجی، بردارد.
بیشتر تحریمهای آمریکا از سال ۲۰۱۱ علیه دولت بشار اسد و نزدیکانش اعمال شد، اما پس از سرنگونی اسد به دست نیروهای تحت امر احمد الشرع در دسامبر گذشته، معادلات تغییر کرده است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، آخرین باری که یک وزیر خارجه سوریه به واشینگتن سفر کرد در سال ۱۹۹۹ بود که فاروقالشرع، وزیر خارجه وقت، درباره مذاکرات صلح با اسرائیل در آمریکا به گفتوگو نشست.
در همین زمینه این خبرگزاری روز پنجشنبه به نقل از منبع خود در وزارت خارجه سوریه خبر داد که دولت کنونی سوریه «تا پایان سال جاری میلادی چند توافق امنیتی و نظامی با اسرائیل» امضا خواهد کرد.
به گفته این منبع، در مذاکرات اسرائیل با سوریه «پیشرفت حاصل شده» و در کانون این مذاکرات «توافق بر سر توقف عملیات نظامی اسرائیل در خاک سوریه» قرار دارد.
اسرائیل در نخستین روزهای پس از فروپاشی حکومت بشار اسد در سوریه در اواخر پاییز پارسال پیشروی خود در ارتفاعات جولان را ادامه داد و با بهدست گرفتن کنترل جبلالشیخ، صدها تن از سربازان خود را همراه با تجهیزات نظامی در این منطقه مستقر کرد. چهار تن از این سربازان روز چهارشنبه ۲۹ مرداد در انفجار یک خمپارهدستی زخمی شده و به اسرائیل انتقال یافتند.
یک روز بعد، دو منبع سوری آگاه از تازهترین تماسهای رودررو میان مقامات بلندپایۀ اسرائیل و سوریه به خبرگزاری رویترز گفتند که وزیر خارجۀ سوریه با وزیر امور راهبردی اسرائیل در پاریس دیدار کرده است.
اسعد شیبانی در دیدار خود در پاریس با وزیر راهبردی اسرائیل هشدار داده بود که مداخلات مداوم اسرائیل در جنوب سوریه، از جمله تعرضات به استانهای قنیطره و درعا، خطر بیثباتی بیشتر منطقه را در پی دارد.