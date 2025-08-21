رویترز: وزیر خارجه سوریه و وزیر راهبردی اسرائیل در پاریس دیدار و مذاکره کردند

دو منبع سوری آگاه از تازهترین تماسهای رودررو میان مقامات بلندپایۀ اسرائیل و سوریه به خبرگزاری رویترز گفتند وزیر خارجۀ سوریه با وزیر امور راهبردی اسرائیل در پاریس دیدار کرده است.
این دومین دیدار وزیران اسرائیل و سوریه پس از روی کار آمدن حکومت جدید در دمشق اما نخستین ملاقات آنان پس از درگیریهای مرگبار هفتههای گذشته در جنوب سوریه است که اسرائیل نیز در آن دخالت داشت.
یکی از این منابع که رویترز او را فرد امنیتی سوری معرفی کرد، گفت ملاقات اسعد شیبانی، وزیر خارجه، با ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، روز سهشنبه، ۲۸ مرداد، در پایتخت فرانسه انجام شده و آندو بههمراه تیمهای خود بهمدت چند ساعت مذاکره کردند.
منابع سوری همچنین پنجشنبه به سایت آمریکایی «مدیالاین» گفتند مذاکرات پاریس بر مسائل مربوط به جنوب سوریه و عقبنشینی اسرائیل از ارتفاعات جولان متمرکز بود.
پیشتر سانا، خبرگزاری دولتی سوریه، از سفر وزیر خارجۀ این کشور به پاریس در ادامه تلاش حکومت احمد الشرع برای کاهش تنش، عدم دخالت اسرائیل در امور سوریه و احیای توافق سال ۱۹۷۴ میلادی در خصوص جداسازی نیروهای نظامی سوریه و اسرائیل خبر داده بود.
شبکۀ «کان» اسرائیل نیز سهشنبهشب در گزارشی که با سکوت دولت این کشور روبهرو شد، از حضور ران درمر در پاریس برای دیدار با وزیر خارجۀ سوریه خبر داد و گفت درمر «نزدیکترین وزیر به نخستوزیر اسرائیل است و بنیامین نتانیاهو به او بیشترین اعتماد را دارد».
رسانههای عربی منطقه از حضور تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستادۀ ویژۀ آمریکا در امور سوریه، در مذاکرات پاریس خبر دادهاند. او در مذاکرات ماه گذشته اسرائیل و سوریه نیز دخیل بود.
وزیر خارجۀ سوریه و وزیر راهبردی اسرائیل پس از یک رشته تماسهای مقدماتی مقامات دو کشور در باکو، چند هفته پیش نخستینبار با یکدیگر در فرانسه دیدار کردند، اما بعد از آن ملاقات، درگیریهای مرگبار داخلی میان قبایل سنی بادیهنشین در جنوب سوریه با دروزیهای این مناطق، بهویژه در استان سویدا رخ داد که در جریان آن، ارتش اسرائیل در حمایت از دروزیها مداخله کرد.
اسرائیل دروزیهای سوریه را برادران و خواهران دهها هزار دروزی ساکن اسرائیل که به این کشور وفادار هستند، میداند.
ارتش اسرائیل به دستور نخستوزیر این کشور در جریان آن بحران در سوریه که بیش از هزار و ۱۰۰ کشته بر جای نهاد، در طول چند روز هم به نیروهای دولتی سوری در جنوب سوریه حمله کرد تا آنها را از این مراکز دروزینشین دور کند و هم به مقرهای وزارت دفاع و ستاد کل ارتش سوریه در دمشق حمله هوایی کرد تا به احمد الشرع هشدار بدهد.
آن دور از حملات اسرائیل به سوریه در پی مداخلۀ آمریکا پایان یافت. دونالد ترامپ که چهار ماه پیش در سفر به منطقه با احمد الشرع دیدار کرده بود، اظهارات مثبتی در مورد رهبر سوریه بیان کرده و دولت واشینگتن نیز در مسیر تقویت همکاری برای تقویت ثبات در سوریه گام برداشته است.
منبع امنیتی سوری که با رویترز گفتوگو کرده، اظهار داشت که اسعد شیبانی در دیدار این هفته در پاریس با وزیر راهبردی اسرائیل به او گفت مداخلات مداوم اسرائیل در جنوب سوریه، از جمله تعرضات به استانهای قنیطره و درعا، خطر بیثباتی بیشتر منطقه را در پی دارد.
یک منبع دیگر مورد گفتوگو با رویترز نیز در این زمینه اظهار داشت که اسرائیل دوباره بر ایجاد یک دالان کمکهای بشردوستانه برای ارسال مستقیم کمکهای خود به دروزیهای سوریه تأکید کرد. سوریه پیشتر این درخواست را رد کرده بود.
رسانۀ سعودی «العربیه» ۳۰ مرداد اعلام کرد که اسرائیل و سوریه بر سر ۸۰ درصد از مسائل مورد اختلاف که در مذاکرات پاریس مورد بحث قرار گرفت، به توافق رسیده و اجماع نظر داشتند که تماسها را دنبال کنند. این گزارش به نکات مورد توافق اشاره نکرده است.
اسرائیل در نخستین روزهای پس از فروپاشی حکومت بشار اسد در سوریه در اواخر پاییز پارسال پیشروی خود در ارتفاعات جولان را ادامه داد و با بهدست گرفتن کنترل جبلالشیخ، صدها تن از سربازان خود را همراه با تجهیزات نظامی در این منطقه مستقر کرد. چهار تن از این سربازان روز چهارشنبه ۲۹ مرداد در انفجار یک خمپارهدستی زخمی شده و به اسرائیل انتقال یافتند.
اما به نوشتۀ «هاآرتص»، روزنامۀ منتقد دولت بنیامین نتانیاهو در شمارۀ ۳۰ مرداد، نشستهای اخیر مقامات اسرائیل و سوریه حول منطقهای که محل تلاقی منافع امنیتی و سیاسی اسرائیل و آمریکا نیز هست، میتواند به یک الگوی نادر از همکاری با سوریه تبدیل شود؛ کشوری که حکومت آن دههها دشمن بود و اسرائیل علیه حضور و نفوذ نظامی ایران در آن اقدام میکرد.
به نوشتۀ «هاآرتص»، نشست پاریس به مسائل حزبالله در لبنان و ایران نیز اختصاص یافت. این روزنامه بهنقل از منابع سوری نوشت، حکومت الشرع موافق است که از استقرار حزبالله، نیروهای ایران یا سایر نیابتیهای مرتبط با تهران، یا هر عامل دیگری که دشمن اسرائیل باشد، در جنوب سوریه جلوگیری کند.