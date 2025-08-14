ترکیه و سوریه یک توافق‌نامهٔ تازهٔ همکاری نظامی امضا کردند که بر اساس آن، ترکیه سیستم‌های تسلیحاتی و تجهیزات لجستیکی در اختیار سوریه قرار خواهد داد و در صورت ضرورت، کاربرد این تسلیحات را به ارتش سوریه هم آموزش می‌دهد.

یک منبع در وزارت دفاع ترکیه به خبرگزاری رویترز گفت این توافق چهارشنبه، ۲۲ مرداد، امضا شده که نخستین گام به‌سوی یک توافق جامع همکاری نظامی است که دو کشور ماه‌ها در خصوص آن مذاکره کرده بودند.

وزیران خارجه و دفاع و همچنین رؤسای تشکیلات اطلاعاتی دو کشور در دورهٔ گذشته نشست‌های متعددی برای بررسی این همکاری جامع برگزار کرده بودند.

منبع یادشده در وزارت دفاع ترکیه گفت کشورش همچنین به طرف سوری مشاوره ارائه خواهد کرد و اطلاعات و تجربیات خود را با سوریه به اشتراک خواهد گذاشت.

به گزارش خبرگزاری دولتی سوری سانا، هدف از این توافق، ارتقای کارآمدی ارتش سوریه و توسعهٔ نهادها و ساختارهای آن، ضمن تبادل منظم اطلاعات و تجربیات میان نیروهای نظامی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتش سوریه است.

هاکان فیدان، وزیر خارجهٔ ترکیه که برای امضای توافق جدید با حکومت الشرع به سوریه رفته بود، چهارشنبه همراه با اسعد حسن شیبانی در یک نشست خبری گفت کشورش حامی نظام دمشق از راه‌های متعدد است تا ثبات به این سرزمین همسایه بازگردد.

آقای فیدان همچنین از رویدادهای اخیر در جنوب سوریه در منطقهٔ سویدا که اسرائیل نیز درگیر آن شد و ادامهٔ فعالیت شبه‌نظامیان کرد مخالف حکومت ترکیه مستقر در سوریه، انتقاد کرد و آن را غیرقابل‌تحمل دانست.

ترکیه که دورهٔ طولانی با حکومت خاندان اسد، به‌ویژه بر سر حضور شبه‌نظامیان کرد ترکیه‌ای در خاک سوریه، دستخوش تنش بود، از پس از ساقط‌شدن نظام بشار اسد در آذر پارسال و همچنین برچیده شدن نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور، به‌عنوان یکی از حامیان عمدهٔ احمد الشرع و دولت او شناخته شده است.

به گزارش رویترز، ترکیه از این‌که نیروهای دموکراتیک کرد سوریه بر اساس توافق پنج ماه پیش با حکومت احمد الشرع هنوز در تشکیلات جدید سوریه ادغام نشده‌اند، ناخشنود و منتظر عملی‌شدن آن است.

ترکیه نیروهای دموکراتیک سوریه، موسوم به قسد، را که مورد حمایت آمریکا بودند، یک سازمان تروریستی تلقی کرده و علیه آن اقداماتی فراتر از مرزهای ترکیه انجام داده است. به زعم ترکیه، قسد حامی شبه‌نظامیان کرد جدایی‌طلبی بود که حدود ۴۰ سال در شرق ترکیه جنگیدند.

در حالی که ترکیه حامی سیاسی و نظامی حکومت الشرع است، نیروهای قسد به‌تازگی با نظامیان ارتش سوریه درگیر شدند و هم‌زمان در یک کنفرانس خود، خواهان بازنگری در قانون اساسی شدند که از سوی حکومت جدید سوریه منتشر شده است؛ رخدادهایی که ترکیه آن را تهدیدی برای تمامیت ارضی سوریه تلقی کرده است.

منبع وابسته به وزارت دفاع ترکیه به رویترز گفت اقدامات قسد «وحدت سیاسی سوریه را تضعیف می‌کند» و «ترکیه انتظار دارد که توافق ماه مارس به‌طور کامل و عملاً اجرا شود».

اسرائیل که نسبت به تقویت ارتش سوریه حساس بوده اما در برابر حمایت‌های آمریکا از حکومت الشرع حملات به نهادهای سوری را متوقف کرده، به توافق نظامی ترکیه و سوریه واکنش نشان نداده است.