احمد الشرع: بر خلاف جامعه جهانی، ما توانستیم بر داعش و ایران در سوریه غلبه کنیم

رئیسجمهور موقت سوریه با طرح این ادعا که جامعه جهانی نتوانست در دوران حکومت قبلی این کشور اقدامات موثری انجام دهد، گفت او و نیروهایش توانستند داعش و شبهنظامیان ایران را شکست دهند.
احمد الشرع در گفتوگویی با شبکه آمریکایی سیبیاس که روز یکشنبه ۳۰ شهریور پخش شد، گفت که اقدامات شورشیانی که حکومت بشار اسد را سرنگون کردند، «مردم را از ستمی که رژیم جنایتکار بر آنان تحمیل میکرد، نجات داد».
او که در همین روز راهی نیویورک شده است، افزود که اکنون پناهجویان و آوارگان میتوانند به خانههای خود بازگردند.
رئیسجمهور سوریه همچنین اعلام کرد: «ما از مردمی که هدف حملات شیمیایی قرار گرفتند حمایت کردیم. همچنین با داعش مقابله کردیم. ما شبهنظامیان ایرانی و حزبالله را از منطقه بیرون راندیم.»
آقای شرع جامعه جهانی را به دلیل ناتوانی در حفاظت از غیرنظامیان، آزادسازی زندانیان یا متوقف کردن استفاده از سلاحهای شیمیایی مورد انتقاد قرار داد و یادآور شد: «تمام این اقدامات شرافتمندانهای که ما در سوریه انجام دادیم، در واقع وظیفه جامعه جهانی بود.»
او روز ۲۲ شهریور درباره رابطه سوریه و ایران گفته بود که اختلاف و شکاف دمشق با تهران دائمی نیست.
جمهوری اسلامی حامی و متحد حکومت بشار اسد بود و در جریان جنگ داخلی طولانی و خونبار این کشور که در سال ۲۰۱۰ آغاز شد با همراهی روسیه توانسته بود مانع از سقوط آن شود. اما پاییز گذشته در پی پیشروی نیروهای اسلامگرا از شمال شرق سوریه، حکومت اسد طی ۱۱ روز سقوط کرد.
احمد الشرع در مصاحبه خود با شبکه سیبیاس از تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای لغو تحریمهای سوریه تمجید کرد و آن را «سریع، شجاعانه و تاریخی» خواند و در عین حال هشدار داد که مخالفت با لغو تحریمها، رنج غیرنظامیان را تشدید خواهد کرد. او در پایان گفت: «هر کسی که با لغو تحریمها مخالفت کند، همدست در کشتار دوباره مردم سوریه خواهد بود.»
پنجشنبه هفته گذشته اعلام شد که اسعد حسن الشیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، وارد واشینگتن، پایتخت ایالات متحده، شد تا درباره لغو باقی تحریمها علیه دمشق با مقامهای آمریکایی گفتوگو کند.
دولت دونالد ترامپ در خردادماه سال جاری از لغو بخشی از تحریمها علیه سوریه و صدور مجوز سرمایهگذاری در آن کشور خبر داد.
دولت آمریکا اعلام کرد این اقدام را بهمنظور تسهیل روند بازسازی این کشور پس از سالها جنگ داخلی انجام داده است. همزمان، کاخ سفید از دمشق خواست تا گامهایی مشخص، از جمله اخراج شبهنظامیان خارجی، بردارد.
آخرین باری که یک وزیر خارجه سوریه به واشینگتن سفر کرد در سال ۱۹۹۹ بود که فاروقالشرع، وزیر خارجه وقت، درباره مذاکرات صلح با اسرائیل در آمریکا به گفتوگو نشست.
نهاد ریاستجمهوری سوریه روز یکشنبه اعلام کرد که احمدالشرع راهی نیویورک شده تا در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کند. او پیشتر خبر داده بود که حکومتش در حال مذاکره با اسرائیل برای رسیدن به یک توافق امنیتی است.