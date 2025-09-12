احمد الشرع می‌گوید اختلاف و شکاف دمشق با تهران دائمی نیست و اسرائیل قصد داشت سوریه را به میدان جنگ با جمهوری اسلامی ایران یا نیروهای دیگر تبدیل کند.

رئیس‌جمهور موقت سوریه در گفت‌وگویی با تلویزیون «الاخباریه» این کشور که روز جمعه ۲۱ شهریور منتشر شد، گفت که برخی سیاست‌های اسرائیل نشان می‌دهد که این کشور از سقوط حکومت پیشین ناراحت بود و «می‌خواست سوریه در وضعیت درگیری باقی بماند و به عرصه‌ای برای ادامه‌دار شدن منازعات و تسویه‌حساب‌ها تبدیل شود».

او افزود: «اسرائیل برنامه‌ای برای تقسیم سوریه داشت و می‌خواست این کشور به میدان نبردی با ایرانیان یا نیروهای مشابه تبدیل شود. سقوط رژیم پیشین برای آن غافلگیرکننده بود.»

احمد الشرع در عین حال خبر داد که سوریه در حال مذاکره با اسرائیل برای دستیابی به توافقی امنیتی است که به موجب آن اسرائیل از مناطقی که پس از سرنگونی بشار اسد در دسامبر اشغال کرده، عقب‌نشینی کند.

او گفت که اسرائیل معتقد بود که سوریه پس از سقوط اسد، توافق جداسازی سال ۱۹۷۴ را کنار گذاشته است، «در حالی‌که سوریه از همان لحظه نخست پایبندی خود را به آن توافق اعلام کرده بود.»

الشرع تأکید کرد: «اکنون مذاکرات درباره توافقی امنیتی برای بازگرداندن اسرائیل به موقعیت پیش از ۸ دسامبر (زمان سقوط حکومت اسد) در جریان است.»

پس از سرنگون شدن حکومت بشار اسد در پاییز سال گذشته، اسرائیل نیروهای خود را در منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل در بلندی‌های جولان مستقر کرد؛ منطقه‌ای که از زمان آتش‌بس پس از جنگ عرب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ نیروهای سوری و اسرائیلی را از هم جدا می‌کرد.

اسرائیل همچنین صدها حمله هوایی علیه اهدافی در سوریه انجام داده و دست به نفوذهای بیشتری در جنوب زده است. مقامات جدید سوریه به این حملات واکنشی نشان نداده‌اند.

آقای الشرع که آذر پارسال با رهبری ائتلاقی از گروه‌‌های جهادی اسلام‌گرا با محوریت «هیئت تحریر الشام» توانست حکومت بشار اسد را سرنگون کند، اعلام کرد که مهم است روابط با همسایگان از جمله اسرائیل بر پایه حاکمیت سوریه و استقلال در تصمیم‌گیری بنا شود.

او در این مصاحبه تأکید کرد که «هیچ شکاف دائمی» با ایران وجود ندارد.

این در حالی است که اسفند گذشته و در پی بروز درگیری‌های خشونت‌بار در غرب سوریه، احمد الشرع بدون نام بردن از ایران «یک قدرت خارجی متحد حکومت سابق» را مسئول ناآرامی‌های سوریه دانسته بود.

جمهوری اسلامی حامی و متحد حکومت بشار اسد بود و در جریان جنگ داخلی طولانی و خون‌بار این کشور که در سال ۲۰۱۰ آغاز شد با همراهی روسیه توانسته بود مانع از سقوط آن شود. اما پاییز گذشته در پی پیشروی نیروهای اسلام‌گرا از شمال شرق سوریه، حکومت اسد طی ۱۱ روز سقوط کرد.

طی بیش از یک دهه صدها تن از نیروهای ارشد سپاه پاسداران، از جمله فرماندهانی که در جنگ ایران و عراق تجربه آموخته بودند، به عنوان «مستشار» به سوریه رفته بودند. اما آنها بعد از سقوط حکومت بشار اسد، سوریه را ترک کردند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، چند روز بعد از سرنگون شدن حکومت اسد اعلام کرد که این کشور «چهار هزار نیروی جنگی» جمهوری اسلامی ایران را از سوریه خارج کرد. دو مقام سپاه پاسداران این اظهارات را تکذیب کردند.

مذاکره «محرمانه» با روسیه حین تلاش برای سرنگونی اسد

احمد الشرع در بخش دیگری از گفت‌وگوی روز جمعه خود از ادامه رابطه با مسکو استقبال کرد.

او گفت: «روسیه کشوری مهم در جهان و عضو شورای امنیت است. میان سوریه و روسیه روابط مستحکمی وجود دارد که ما آن‌ها را به ارث برده‌ایم و باید این روابط به‌صورت آرام و خردمندانه حفظ و مدیریت شوند.»

روسیه از سال ۲۰۱۵، در چهارمین سال جنگ داخلی سوریه، برای کمک عملی به بقای حکومت بشار اسد در سوریه وارد درگیری‌های این کشور شد و در آخرین روزهایی نیز که شورشی‌های سوری از ادلب به سوی دمشق حرکت کردند، به بمباران مخالفان دولت اسد ادامه داد.

با این حال الشرع فاش کرد که نیروهای اسلامگرا در جریان تهاجمی که به سرنگونی حکومت سابق سوریه منجر شد، وارد مذاکرات محرمانه‌ای با روسیه شده بودند.

او گفت: «وقتی در نبرد آزادی به حما رسیدیم، میان ما و روسیه مذاکراتی انجام شد.»

او افزود زمانی که نیروها به حمص در مناطق جنوبی‌تر رسیدند، روسیه «خود را از نبرد کنار کشید... به‌عنوان بخشی از توافقی که میان ما حاصل شد.»

رئیس‌جمهور سوریه همچنین اشاره کرد که نیروهایش از حمله به پایگاه هوایی حمیمیم روسیه در ساحل مدیترانه سوریه خودداری کردند.

پایگاه دریایی روسیه در طرطوس و پایگاه هوایی آن در حمیمیم تنها پایگاه‌های رسمی نظامی مسکو در خارج از اتحاد جماهیر شوروی سابق به شمار می‌روند.