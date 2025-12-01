دعوت مجدد نتانیاهو به کاخ سفید؛ ترامپ از اسرائیل خواست در امور سوریه دخالت نکند

رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا و نخست‌وزیر اسرائیل در یک تماس تلفنی دربارهٔ موضوعات مختلف به‌ویژه در ارتباط با طرح صلح غزه گفت‌وگو کردند.

دفتر بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه ۱۰ آذر با اعلام خبر این تماس گفت که دونالد ترامپ از نخست‌وزیر اسرائیل برای دیداری دیگر در کاخ سفید دعوت کرده است.

در بیانیهٔ دفتر نخست‌وزیری اسرائیل به تاریخ دقیق سفر نتانیاهو به واشینگتن اشاره نشده و صرفاً آمده که این دیدار در «آینده نزدیک»‌ انجام خواهد شد.

در این بیانیه همچنین آمده که رهبران دو کشور، از جمله دربارهٔ روند خلع‌سلاح گروه افراطی حماس، که در فهرست تروریستی آمریکا، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر تروریستی است، و همچنین غیرنظامی‌کردن باریکهٔ غزه تبادل‌نظر کرده‌اند.

بیانیه دفتر نخست‌وزیری اسرائیل می‌گوید برقراری رابطه اسرائیل با کشورهایی که آن را به رسمیت نمی‌شناسند و گسترش پیمان‌های صلح هم از دیگر موضوعات مورد بحث بوده است.

از سوی دیگر رئیس‌جمهوری ایالات متحده دربارهٔ آنچه که «بی‌ثبات‌ کردن سوریه و رهبری جدیدش» خواند، به اسرائیل هشدار داد.

دونالد ترامپ با انتشار پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «بسیار مهم است که اسرائیل، گفت‌وگوی قوی و واقعی با سوریه را حفظ کرده و به هیچ اقدامی که ممکن است بر روند تغییر سوریه به کشوری مرفه تأثیر منفی بگذارد، دست نزند».

گفت‌وگوی رهبران آمریکا و اسرائیل و هشدار مستقیم دونالد ترامپ دربارهٔ عدم دخالت اسرائیل در سوریه، تنها چند روز پس از عملیات مرگبار نیروهای اسرائیلی در جنوب سوریه انجام شد؛ حمله‌ای که دست‌کم ۱۳ کشته و ۲۴ زخمی به‌جا گذاشت.

از زمان سقوط حکومت بشار اسد و فرار او به روسیه، اسرائیل صدها عملیات کوچک و بزرگ در خاک سوریه انجام داده، با این حال رسانه‌ها و مقامات سوری عملیات روز هفتم آذر را «مرگبارترین» آن‌ها توصیف کرده‌اند.

طبق اعلام ارتش اسرائیل، هدف از عملیات یاد شده بازداشت اعضای گروه اسلامگرای «جماعة الاسلامیه» بوده که مقر اصلی آن در لبنان است و از جمله متحدان گروه افراطی حماس به شمار می‌رود.

وزارت خارجه سوریه عملیات اسرائیل را به عنوان «جنایت جنگی» محکوم و دولت آن کشور را متهم کرده که قصد دارد «منطقه را به آتش بکشد».

سه هفته پیش احمد الشرع، رئیس‌جمهوری موقت سوریه، با سفری بی‌سابقه به واشینگتن، به نخستین رهبر سوریه بدل شد که از کاخ سفید دیدار کرده است. در این دیدار، دونالد ترامپ تأکید کرد که واشینگتن «هرچه در توان دارد را برای موفقیت سوریه» به‌کار خواهد گرفت.

وزارت اطلاع‌رسانی سوریه هم در همان روز، از پیوستن دمشق به ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری ایالات متحده برای مبارزه با گروه افراطی داعش خبر داد.

از سوی دیگر روز ۹ آذر، فرماندهی مرکزی نیروهای ارتش آمریکا در منطقه (سنتکام) با صدور بیانیه‌ای از کشف و نابودی چند محل انبار اسلحه و مهمات گروه حکومت اسلامی (داعش) در جنوب سوریه خبر داد.

در این بیانیه تأکید شده که سنتکام با همکاری وزارت کشور سوریه در دولت احمد الشرع این عملیات را انجام داده است.