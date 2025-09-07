یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، اعلام کرد که تنها در دو هفته گذشته بیش از هفت‌هزار کودک زیر پنج سال در نوار غزه به دلیل سوء‌تغذیه حاد در برنامه‌های بهبودی در درمانگاه‌های اداره‌شده توسط یونیسف ثبت‌نام شده‌اند.

یونیسف خبر داد که در حال گردآوری آمار کلی ماه اوت است و انتظار می‌رود شمار بیماران جدید از ۱۵ هزار نفر فراتر برود، رقمی که بیش از هفت برابر آمار ماه فوریه است.

ماه گذشته در شهر غزه، در شمال منطقه ویران‌شدهٔ نوار غزه وضعیت قحطی اعلام شد، اما مسئولان این نهاد گفته‌اند که شهرهای جنوبی‌تر نیز «به سرعت در حال رسیدن» به همین شرایط هستند.

تِس اینگرام، سخنگوی یونیسف که روزهای اخیر را در شهر غزه گذرانده، روز یک‌شنبه ۱۶ شهریور به روزنامه بریتانیایی گاردین گفت: «در محل کاملاً روشن است که مردم در حال گرسنگی هستند، قحطی در شهر غزه در جریان است و دیرالبلح و خان‌یونس [دو شهر جنوبی غزه] نیز فاصله چندانی تا این وضعیت ندارند.»

طی روزهای گذشته، در ادامه عملیات اسرائیل برای تصرف کامل غزه، دست‌کم دو برج مرتفع در شهر غزه با حملات هوایی اسرائیل ویران شده و منابع محلی از کشته شدن ده‌ها نفر از جمله غیرنظامیان در نزدیکی مراکز توزیع کمک‌های انسانی خبر داده‌اند.

سازمان ملل هشدار داده ادامه این عملیات می‌تواند به «فاجعه‌ای گسترده‌تر» برای حدود یک میلیون نفر ساکن باقی‌مانده در غزه منجر شود.

ارتش اسرائیل همزمان روز یک‌شنبه اعلام کرد دو پرتابه از غزه به سمت شهر نتیووت شلیک شده که یکی رهگیری و دیگری در منطقه‌ای باز فرود آمده است. این حملات در حالی رخ داد که ارتش اسرائیل با ریختن هزاران برگه از آسمان، بار دیگر به ساکنان غزه دستور داد شهر را ترک کنند.

در همین حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس روز یک‌شنبه نوشت که رسانه‌های اسرائیل که تا مدت‌ها از بازتاب رنج فلسطینی‌ها پرهیز می‌کردند، به‌تدریج تصاویری از کودکان دچار سوءتغذیه و گزارش‌هایی از شرایط دشوار زندگی در غزه منتشر می‌کنند؛ تغییری که در سایه فشار بین‌المللی و اعتراض‌های داخلی شکل گرفته اما هنوز تأثیر چندانی بر سیاست‌های دولت دست راستی نتانیاهو نگذاشته است.

در ادامه این فشارها، ده‌ها هزار اسرائیلی شنبه شب در تل‌آویو و اورشلیم/بیت‌المقدس تظاهرات کردند و با در دست داشتن پلاکاردهایی خطاب به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواستار پایان جنگ غزه و آزادی گروگان‌ها شدند. معترضان می‌گویند تنها رئیس جمهور آمریکا می‌تواند بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را وادار به توافق کند.

دونالد ترامپ به تازگی، روز ۱۱ شهریور، در گفت‌وگو با سایت خبری محافظه‌کار دیلی‌کالر که در رسانه‌های اسرائیل هم بازتاب یافت، گفت اسرائیل در جنگ غزه «ممکن است در میدان نبرد پیروز باشد اما در افکار عمومی می‌بازد» و تأکید کرد ادامه جنگ به ضرر تل‌آویو است. او خواستار پایان سریع جنگ نوار غزه شد.

با وجود مخالفت‌های درون فرماندهی عالی ارتش، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، همچنان به حمله جدید متعهد است. در همین حال شکاف‌های عمیقی بین خواسته‌های اسرائیل و خواسته‌های گروه افراطی حماس وجود دارد و هرگونه آتش‌بس در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد.

اعضای راست افراطی ائتلاف حاکم در اسرائیل تهدید کرده‌اند که اگر اسرائیل برای بازگرداندن حدود ۵۰ گروگانی که هنوز در غزه در اسارت هستند، امتیاز بدهد، دولت نتانیاهو را سرنگون خواهند کرد.

بر اساس گزارش‌ها، هنوز ۴۸ گروگان در غزه نگهداری می‌شوند که حدود ۲۰ نفر از آن‌ها زنده‌اند. خانواده‌ها نگران‌اند عملیات ارتش اسرائیل برای تصرف شهر غزه، جان گروگان‌ها را به خطر بیندازد.

ترامپ روز جمعه هفته گذشته گفته بود که واشینگتن در «مذاکرات بسیار عمقی» با حماس است، اما هنوز توافقی حاصل نشده است.

گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیهٔ اروپا نیز تروریستی طبقه‌بندی شده، بیش از ۱۲۰۰ غیرنظامی اسرائیلی را در حملهٔ روز ۱۵ مهر سال ۱۴۰۲ کشت و ۲۵۱ شهروند اسرائیلی را ربود که هنوز ۲۰ تن از آن‌ها را در اختیار دارد و جسد حدود ۳۰ گروگان کشته‌شدهٔ دیگر را نیز تحویل نداده است.

جنگی که پس از آن تاریخ آغاز شد، به گفته وزارت بهداشت غزه تاکنون بیش از ۶۳ هزار کشته در میان فلسطینی‌ها برجا گذاشته است.

ادامه تظاهرات در شهرهای اروپایی

پلیس بریتانیا شنبه شب اعلام کرد در جریان تظاهرات حامیان گروه ممنوع‌شده «اقدام فلسطین» در مقابل پارلمان در لندن بیش از ۴۲۵ نفر را بازداشت کرده است.

بیشتر بازداشت‌ها به دلیل حمایت علنی از این گروه صورت گرفت، اما درگیری‌هایی هم میان معترضان و نیروهای پلیس رخ داد که به بازداشت بیش از ۲۵ نفر به اتهام «حمله به مأموران» منجر شد.

دولت بریتانیا تابستان امسال این گروه را تحت قوانین ضدتروریسم ممنوع کرد، اقدامی که سازمان ملل و نهادهایی چون عفو بین‌الملل آن را تهدیدی علیه آزادی بیان در کشور بریتانیا دانسته‌اند.

همزمان، در تظاهرات جداگانه‌ای حدود ۲۰ هزار نفر در لندن در حمایت از فلسطینی‌ها به خیابان آمدند که با بازداشت‌های اندکی همراه بود.

در پاریس نیز، روز شنبه معترضان خواستار توقف جنگ غزه و تشکیل کشور فلسطین شدند. فرانسه اعلام کرده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه جاری دولت فلسطینی را به رسمیت خواهد شناخت.

سه روز پیشتر، اعتراضات حامیان فلسطین مسابقه دوچرخه‌سواری «ووئلتا» در اسپانیا را تحت تأثیر قرار داد و بارها مسیر رقابت را مختل کرد؛ معترضان با پرچم‌های فلسطین، عروسک‌های نمادین و حتی دراز کشیدن در جاده، تیم اسرائیلی «اسرائیل-پرمیِر تِک» را هدف گرفتند.

حمایت از فلسطین در سراسر اسپانیا گسترده است و دولت چپ‌گرای پدرو سانچز یکی از شدیدترین مواضع ضداسرائیلی در اروپا را دارد، در حالی که اسرائیل دیگر سفیری در مادرید ندارد.