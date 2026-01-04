بر اساس دادههایی که وزارت کشور آلمان روز یکشنبه منتشر کرد، شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور در سال ۲۰۲۵ بهطور چشمگیری کاهش یافته و درخواستهای نخستین به ۱۱۳ هزار و ۲۳۶ مورد رسیده است.
این رقم کمتر از نیمی از ۲۲۹ هزار و ۷۵۱ درخواست ثبتشده در سال ۲۰۲۴ و حدود یکسوم ۳۲۹ هزار و ۱۲۰ درخواست پناهندگی در سال ۲۰۲۳ است.
روزنامه بیلد آم زونتاگ گزارش داده است که مجموع درخواستهای پناهندگی در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۳۳ درصد کاهش نشان میدهد.
کارشناسان چند عامل را در این روند کاهشی مؤثر میدانند، از جمله کنترلهای مرزی که از اکتبر ۲۰۲۳ در دوره دولت پیشین آغاز شد و در سال جاری تحت رهبری صدراعظم محافظهکار، فریدریش مرتس، تشدید شده است. همچنین سقوط حکومت بشار اسد در اواخر سال ۲۰۲۴ باعث کاهش شمار شهروندان سوری متقاضی پناهندگی در آلمان شده است.
به گفته ناظران، سیاستهای سختگیرانهتر مهاجرتی در ایتالیا نیز با کاهش ورود مهاجران، اثر غیرمستقیمی بر آلمان داشته است، در حالی که در اسپانیا، مهاجران غیرقانونی با چشمانداز شغلی بهتر، بخت بیشتری برای دریافت وضعیت قانونی دارند.
به نوشته خبرگزاری آلمان، وزارت کشور آلمان این تغییرات را نتیجه «چرخش در سیاست مهاجرتی» این کشور میداند؛ سیاستی که شامل رد متقاضیان در مرزها، خودداری از پذیرش اعضای خانواده، لغو روندهای سریع اعطای تابعیت و افزایش بازگرداندن مهاجران است.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، در بیانیهای به بیلد آم زونتاگ گفت: «پیام روشن آلمان مبنی بر تغییر سیاست مهاجرتی در اروپا، به سایر نقاط جهان رسیده است.»
او افزود دولت رویکردی «شفاف و منسجم» در قبال مهاجرت در پیش گرفته و تأکید کرد کسانی که مشمول حمایت نیستند نباید وارد کشور شوند و افرادی که مرتکب جرم میشوند باید آلمان را ترک کنند.
بر اساس اعلام وزارت کشور آلمان، اخراج مهاجران در سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است.
همچنین از اول ژانویه، روند تازهای برای اخراج افرادی که در آلمان مرتکب جرم شدهاند به افغانستان آغاز شده است.