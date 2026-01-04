مادورو به زندانی در نیویورک رسید؛ چین خواستار «آزادی فوری» مادورو شد

ساعتی پس از آن که دولت آمریکا از رسیدن رئیس جمهور مخلوع ونزوئلا به زندانی در شهر نیویورک خبر داد، دولت چین رسما خواستار آزادی «فوری» او شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه، ۱۳ دی‌ماه، اعلام کرد ایالات متحده پس از اجرای یک عملیات نظامی گسترده و سریع در ونزوئلا و بازداشت نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، قصد دارد ادارهٔ ونزوئلا را خود در دست بگیرد.

این اظهارات ساعاتی پس از حمله‌ای برق‌آسا بیان شد که در جریان آن، نیروهای ویژهٔ آمریکا مادورو و همسرش را بازداشت کردند و هم‌زمان، چندین نقطه در کاراکاس، پایتخت ونزوئلا، هدف حملات هوایی قرار گرفت.

در پی تاریکی هوا و نشست خبری رئیس جمهور آمریکا در فلوریدا، رسانه‌ها در آمریکا از نشستن هواپیمایی حامل مادورو و همسرش، سیلیا فلورِس، در خاک این کشور و سپس انتقال این دو به شهر نیویورک با یک هلی‌کوپتر خبر دادند.

نیکولاس مادورو قرار است در دادگاهی در این شهر به‌زودی تفهیم اتهام شود.

دادستان کل آمریکا پیشتر در شبکهٔ ایکس اعلام کرده است که نیکلاس مادورو به «توطئه تروریسم مواد مخدر»، «توطئه واردات کوکائین»، «در اختیار داشتن مسلسل‌ها و ادوات انفجاری» و «توطئه برای در اختیار داشتن مسلسل‌ها و ادوات انفجاری علیه ایالات متحده» متهم شده‌ و به‌زودی در خاک آمریکا و در دادگاه‌های آمریکایی محاکمه خواهد شد.

دولت نیکولاس مادورو در مقابل دونالد ترامپ را بارها متهم کرده بود که در صدد است از طریق تغییر رژیم در این کشور به منابع گسترده نفتی ونزوئلا دست پیدا کند.

در پی انتشار خبر رسیدن مادورو به نیویورک، دولت چین در بیانیه‌ای رسمی که بامداد یک‌شنبه، ۱۴ دی‌ماه، منتشر شد از دولت دونالد ترامپ خواست تا نیکولاس مادورو را بلافاصله آزاد کند.

در این بیانیه وزارت خارجه چین آمده است:‌ «چین از آمریکا می‌خواهد که امنیت فردی پرزیدنت نیکولاس مادورو و همسرش را تضمین کند، آنها را فورا آزاد کند و از سرنگونی دولت ونزوئلا جلوگیری کند.»

وزارت خارجه چین در ادامه اقدام دولت ترامپ را «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» خوانده است. این ترجیع‌بند واکنش تمام متحدان و رقبای آمریکا به اقدام غافلگیرکننده دولت ترامپ در آمریکای لاتین است.

از سال ۱۹۸۹ یعنی نزدیک به چهار دهه پیش که نیروهای آمریکایی ژنرال مانوئل نوریه‌گا را در پاناما از قدرت پایین کشیدند، آمریکا دیگر دست به هیچ مداخله مستقیمی در آمریکای جنوبی نزده بود.

دلسی رودریگز، جانشین موقت مادورو

در حال حاضر دولت ونزوئلا اسما و رسما زیر نظر معاون مادورو، خانم دِلسی رودریگِز، به کار خود ادامه می‌دهد، کسی که ترامپ شنبه شب اشاره کرد احتمال دارد طرف همکاری دولت آمریکا قرار گیرد.

بر اساس قانون اساسی ونزوئلا،‌ در غیاب نیکولاس مادورو از مسند قدرت، اداره کشور روز شنبه به طور خودکار بر عهده خانم رودریگز قرار گرفت که پیشتر وزارت امور مالی و نفت را نیز بر عهده داشت.

دلسی رودریگز شنبه بعدازظهر در مقام جانشین رئیس جمهور در رأس شورای عالی دفاع ونزوئلا قرار گرفت و در میانه تمام وزرای کابینه خواستار آزادی فوری مادورو و همسرش شد و اقدام آمریکا را نقض حقوق بین‌الملل خواند.

او همچنین تأکید کرد که تمام مردم ونزوئلا و دولت‌های آمریکای لاتین باید این اقدام را محکوم کنند.

به نوشته سی‌ان‌ان، رودریگز،‌ ۵۶ ساله، از هواداران پروپاقرص هوگو چاوز بوده و از «اعتماد کامل» مادورو برخوردار بوده است.