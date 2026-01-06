رئیسجمهوری ایالات متحده به قانونگذاران جمهوریخواه در کنگره این کشور هشدار داد که در صورت شکست در انتخابات میاندورهای، دموکراتها برای استیضاح او تلاش خواهند کرد.
دونالد ترامپ روز سهشنبه ۱۶ دی در گردهمایی اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان در مرکز کِنِدی واشینگتن، از همحزبیهای خود خواست که با یکپارچگی بیشتری برای پیشبرد سیاستهای او، بخصوص در موضوعات حساسی همچون مسائل جنسیتی، بهداشت همگانی و اصلاحات انتخاباتی بکوشند و مردمی را «که از هزینههای بالای زندگی به ستوه آمدهاند»، برای پذیرش این رهنمودها مجاب کنند.
او پیشبینی کرد که نامزدهای جمهوریخواه در انتخابات میاندورهای یک «پیروزی قاطع» را رقم خواهند زد؛ اما در عین حال هشدار داد که شکست حزبِ رئیسجمهور مستقر در انتخابات میاندورهای، موضوع کمسابقهای نیست.
آقای ترامپ گفت: «معروف است که اگر انتخابات ریاستجمهوری را ببرید، در انتخابات میاندورهای شکست میخورید. کاش میتوانستید به من بگویید که در مغز مردم چه میگذرد».
رئیسجمهور ایالات متحده در ادامه با قاطعیت به نمایندگان جمهوریخواه گفت: «باید در انتخابات میاندورهای پیروز شوید؛ در غیر اینصورت دموکراتها راههایی را برای استیضاح من پیدا خواهند کرد».
انتخابات میاندورهای امسال کمتر از ۱۰ ماه دیگر در ماه نوامبر برگزار میشود و در آن، همۀ ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از مجموع یکصد کرسی مجلس سنا شاهد رقابت نامزدهای جمهوریخواه و دموکرات خواهند بود.
دونالد ترامپ در دورۀ اول ریاستجمهوریاش دو بار از سوی نمایندگان دموکرات مجلس نمایندگان استیضاح شد؛ یکبار به اتهام سوءاستفاده از قدرت در ارتباط با اوکراین، و بار دیگر در آستانهٔ شورش ششم ژانویه ۲۰۲۱؛ روزیکه گروهی از طرفداران آقای ترامپ با این ادعا که جو بایدن با تقلب در انتخابات ریاستجمهوری پیروز شده است، به کنگره یورش بردند. ادعایی که هنوز از سوی رئیسجمهور ایالات متحده و گروهی از متحدانش تکرار میشود.
در هر دو مورد، مجلس سنا که همچنان در کنترل جمهوریخواهان بود، او را تبرئه کرد.
اعضای جمهوریخواه دورۀ فعلی مجلس نمایندگان ایالات متحده تاکنون احترام و وفاداری زیادی نسبت به دونالد ترامپ نشان داده و در موضوعاتی چون بودجه و هزینههای عمومی، بخش قابل توجهی از اختیارات کنگره را به نفع رئیسجمهور و سیاستهایش واگذار کردهاند.
با وجود این برخی از آنها به تازگی نشانههایی از تلاش برای حفظ استقلال مجلس از دولت بروز دادهاند؛ موضوعی که میتواند از دلایل نگرانی و هشدار دونالد ترامپ دربارۀ اهمیت حفظ یکپارچگی در پیشبرد سیاستهای او تلقی شود.