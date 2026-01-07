قوه قضاییه از اعدام علی اردستانی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» خبر داد

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام شهروندی به نام علی اردستانی به اتهام «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی و امنیتی موساد» خبر داد.
ارگان رسمی قوۀ قضاییه ایران، میزان، نوشت او بامداد چهارشنبه ۱۷ دیماه اعدام شد. به محل اعدام اردستانی اشارهای نشده است.
حکم اعدام او در شرایطی اجرا شده که شهرهای مختلف ایران ۱۰ روز است شاهد اعتراضات اقتصادی-سیاسی است؛ اعتراضاتی که دهها کشته بر جا گذاشته و صدها تن نیز بازداشت شدهاند.
در گزارش میزان، علی اردستانی به «ارائه اطلاعات حساس کشور» به موساد متهم و ادعا شده که «یکی از مهرههای اصلی دشمن» بوده است.
میزان نوشته این شهروند، «از طریق فضای مجازی جذب سرویس اطلاعاتی و تروریستی موساد شده و به ازای دریافت مبالغ مشخص و وعدههای پوچ، مأموریتهایی را برای موساد انجام داده است».
ارگان قوه قضائیه ایران، افزوده که علی اردستانی «به دستور افسران موساد، تصاویر و عکسهایی از محلهای خاص، اطلاعات سوژههای هدف را در اختیار سرویس قرار داده و در پایان انجام هر ماموریت مبالغی در قالب ارز دیجیتال دریافت کرده است».
در گزارش قوه قضائیه به مستندات و مدارک این اتهامات اشارهای نشده است.
میزان نیوز نوشته او «علاوه بر ارتباط مجازی با افسران موساد، با عوامل» اسرائیل «در داخل کشور نیز ارتباط داشته» و «حین انجام مأموریت» برای اسرائیل بازداشت شده است.
بنا بر ادعای خبرگزاری قوه قضائیه، این شهروند از طریق «افسران موساد با فردی با هویت مشخص در ایران در اماکن مختلف ملاقات حضوری داشته و اطلاعات جمعآوریشده، عکسها و فیلمهای تهیهشده را در اختیار وی گذاشته و سپس ماموریتهای جدیدی را دریافت میکرده است». این خبرگزاری رسمی اما به هویت فردی که مدعی شده اطلاعات در اختیار او قرار میگرفته، اشارهای نکرده است.
در این گزارش همچنین ادعا شده که اردستانی به اتهامات خود و نیز انجام این اقدامات برای «دریافت جایزه میلیون دلاری و ویزای کشور انگلیس» «اعتراف» کرده است، با این حال مشخص نیست که این اعتراف در چه شرایطی صورت گرفته است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی هیچگاه جزئیات و روند رسیدگی به اتهامات کسانی را که به اتهام جاسوسی محاکمه میکند، منتشر نمیکند و جزئیات این پروندهها اغلب محرمانه باقی میماند. در بسیاری موارد، اعلام اجرای حکم اعدام یک متهم نخستین خبری است که پروندههایی از این دست منتشر میشود.
اجرای این حکم اعدام در ادامۀ موج اعدامها در ایران انجام شده است؛ موجی که بهویژه پس از حمله اسرائیل به خاک کشور با «اتهام جاسوسی برای اسرائیل» شدت گرفته است.
ایران از زمان آغاز جنگ با اسرائیل در روز ۲۳ خرداد گذشته، دستکم ده نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است. عقیل کشاورز، بهرام چوبی اصل و بابک شهبازی از جمله این افراد بودند.
اسرائیل در جریان جنگی که به «جنگ ۱۲ روزه» معروف شد حدود ۱۱۰۰ نفر، از جمله چندین فرمانده نظامی ایران و چند دانشمند هستهای، را در عملیاتی غافلگیرانه کشت. ایران نیز در واکنش، بارانی از موشک به سوی اسرائیل شلیک کرد.
در پی این جنگ، جمهوری اسلامی روند اعدامها را با سرعتی دنبال میکند که از سال ۱۳۶۷، زمان اعدام هزاران زندانی در پایان جنگ ایران و عراق، بیسابقه بوده است.