جمهوری اسلامی ایران میگوید در صورت ادامۀ تهدیدها از سوی کشورهایی که آنها را «دشمنان» خواند، ممکن است منتظر اقدام آنها نماند.
دبیرخانۀ شورای دفاع جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۱۶ دی با صدور بیانیهای تهدید کرد که ایران در چارچوب «دفاع مشروع»، خود را «محدود به واکنش پس از اقدام» نمیداند.
در این بیانیه به صراحت دربارۀ منظور از «واکنش پس از اقدام» توضیح داده نشده، اما آمده است که جمهوری اسلامی «نشانههای عینی تهدید را بخشی از معادلهٔ امنیتی تلقی میکند».
به نظر میرسد بیانیۀ شورای دفاع جمهوری اسلامی در واکنش به موضعگیریهای اخیر دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در قبال برخورد حکومت ایران با معترضان و همچنین احتمال پیگیری برنامههای موشکی و هستهای تهران صادر شد.
رئیسجمهوری آمریکا در طول ده روز اعتراضات ایران دو بار به صراحت هشدار داد که اگر مقامهای جمهوری اسلامی معترضان مسالمتجو را بهقتل برساند، واشینگتن «ضربۀ سختی به تهران وارد خواهد کرد».
این موضعگیریها به سرعت با واکنش تند مقامهای جمهوری اسلامی مواجه شد و از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در پیامی در شبکهٔ ایکس، سربازان آمریکایی در منطقه را تهدید کرد.
علی لاریجانی در این پیام نوشت: «ترامپ بداند دخالت آمریکا در این مسئلهٔ داخلی برابر است با بههمریختگی کل منطقه و هدم منافع آمریکا. مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ شروع کرد. مراقب سربازان خود باشند».
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هم تهدید کرد که «تمام مراکز و نیروهای آمریکایی در کل منطقه هدف مشروع ما در پاسخ به هر ماجراجویی احتمالی خواهد بود».
همزمان، وزارت خارجۀ آمریکا در طول اعتراضات جاری در ایران، پیامهایی را بهزبان فارسی و در حمایت از معترضان منتشر کرده است.
این دست موضعگیریها به مقامات دولتی آمریکا هم محدود نیست و از جمله سناتور جمهوریخواه لیندسی گراهام روز دوشنبه تصویری از خود منتشر کرد که در آن، کلاهی با عبارت «عظمت را به ایران بازگردانیم» به دونالد ترامپ میدهد.
از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل و سایر مقامهای ارشد دولتی و امنیتی این کشور هم در هفتههای اخیر پیامهای زیادی را خطاب به ایرانیان منتشر کردهاند.
بنیامین نتانیاهو روز ۱۴ دی هم گفت که اسرائیل در جریان اعتراضات جاری «در کنار مردم ایران ایستاده است».
او روز ۱۵ دی هم خطاب به نمایندگان پارلمان کشورش گفت اعتراضها در ایران «بهطور چشمگیری گسترش یافته و کاملاً ممکن است در یک لحظهٔ تعیینکننده باشیم؛ لحظهای که مردم ایران سرنوشت خود را به دست خود بگیرند».
آقای نتانیاهو در بخش دیگری از صحبتهایش گفت ما اجازه نمیدهیم ایران صنعت موشکی بالستیک خود را بازسازی کند و قطعاً اجازه نخواهیم داد برنامه هستهایش را که بهطور قابلتوجهی به آن آسیب زدیم، از نو احیا کند.»
او افزود: «اگر به ما حمله شود، پیامدهایش برای ایران بسیار شدید خواهد بود».
در بیانیه تازۀ دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی، در واکنشی مستقیم به این موضعگیریهای مقامهای آمریکا و اسرائیل آمده که «شدید شدن ادبیات تهدید و مداخله که فراتر از یک موضعگیری لفظی است، میتواند بهمثابه رفتاری خصمانه فهم شود؛ مسیری که تداوم آن، پاسخ متناسب، قاطع و تعیینکنندهای را بهدنبال خواهد داشت و مسئولیت کامل پیامدها بر عهده طراحان این روند است».
این بیانیه افزوده: «امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران، خط قرمزی غیرقابل عبور است و هرگونه تعرض یا تداوم رفتارهای خصمانه، با پاسخ متناسب، قاطع و تعیینکننده مواجه خواهد شد».
شورای دفاع کشور، نهادی دفاعی و نظامی در ایران است که پس از جنگ ۱۲ روزهٔ ایران و اسرائیل در تابستان امسال، به عنوان شورایی فرعی و زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی تأسیس شد. این شورا در واکنش به غافلگیری نظام جمهوری اسلامی از حملۀ اسرائیل و آمریکا به مراکز دفاعی و هستهای ایجاد شد و با هدف تمرکز و تقویت تصمیمگیریهای دفاعی شکل گرفت.