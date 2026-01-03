رهبر جمهوری اسلامی در هفتمین روز از اعتراضات اقتصادی-سیاسی در چندین شهر ایران، از مقامهای جمهوری اسلامی خواست که به گفتهٔ او، «اغتشاشگران را سر جای خود بنشانند».
علی خامنهای در دیدار روز شنبه ۱۳ دی با خانوادۀ قاسم سلیمانی، فرماندۀ سابق نیروی قدس سپاه پاسداران که در سال ۱۳۹۸ به دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، ترور شد، و شمار دیگری از خانوادههای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، این اظهارات را بیان کرد.
او اعتراض بازاریان را به بالا رفتن بیحساب ارز خارجی و عدم ثبات فضای کسبوکار را نسبت داد و آن «بهحق و درست» دانست، اما درنهایت بالا رفتن قیمت دلار را کار «دشمن» دانست.
خامنهای از بازاریان به عنوان «وفادارترین قشرهای کشور به نظام و انقلاب» نام برد و گفت که حساب آنها از افرادی که «اغتشاشگر» معرفی کرد، جدا دانست.
رهبر جمهوری اسلامی مدعی شد که «یک عده آدم تحریکشدۀ مزدورِ دشمن پشت سر بازاریها ایستاده و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی» میدهند.
اشارۀ او به شعارهای معترضان در شهرهای مختلف ایران است که کل حاکمیت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده و تنها به موضوعات اقتصادی و گرانی و تورم محدود نشده است.
خامنهای با طرح این ادعا که «ما با معترض حرف میزنیم و مسئولین باید با معترض حرف بزنند» افزود: «اما با اغتشاشگر حرفزدن فایدهای ندارد و باید او را به جای خودش نشاند».
رهبر جمهوری اسلامی پس از اعتراضات سال ۱۳۸۸ به نتیجۀ انتخابات ریاستجمهوری آن سال، همواره دستور مشابهی را برای برخورد با معترضان صادر کرده است.
در جریان اعتراضهای کوچک و بزرگ دیگری که طی سالهای اخیر در ایران رخ داده نیز، گزارش و سندی مبنی بر سخن گفتن با معترضان منتشر نشده و شیوۀ حکومت در قبال اعتراضات مردمی همواره برخوردهای خشن و سرکوب بوده است.
اظهارات خامنهای پس از آن بیان میشود که رئیسجمهور آمریکا روز ۱۲ دی در پیامی در شبکۀ اجتماعی خود، تروثسوشال، از معترضان ایرانی حمایت کرد.
او در این پیام نوشت: «اگر ایران به معترضان مسالمتجو شلیک کند و آنها را بهشکل خشونتآمیز بکشد، که عادتشان است، ایالات متحدهٔ آمریکا به یاریشان خواهد آمد».
رهبر جمهوری اسلامی با این حال در اظهارات امروز خود گفت: «این که عدهای به قصد تخریب و ناامن کردن کشور پشت سر بازاریهای سالم و مومن قرار بگیرند اصلاً قابل قبول نیست».
او همچون همیشه، مدعی دست داشتن «دشمن» در وضعیت بازار ارز ایران شد و افزود که «دشمن» از این وضعیت بیثباتی «استفاده» کرد.
سخنان تهدیدآمیز خامنهای علیه معترضان در شرایطی مطرح شده که مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در واکنش به دور تازه اعتراضات در ایران، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است در برابر معترضان به قوه قهریه متوسل نشوند.
خانم ساتو در این پیام که روز جمعه در شبکه ایکس منتشر شد با اشاره به گذشت شش روز از آغاز اعتراضاتی که توسط بازاریان در تهران آغاز شد از گزارشهای مربوط به کشته شدن هشت معترض در این چند روز ابراز نگرانی کرده است.
او در ادامه به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار داده است که «واکنش خشونتآمیزی که در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی شاهدش بودیم نباید تکرار شود».
سازمان عفو بینالملل هم با ابراز نگرانی از گزارشهای مربوط به کشته شدن معترضان در ایران، از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته از استفاده نامشروع از زور برای مقابله با تجمعات خودداری کنند.