ترامپ دوباره به جمهوری اسلامی دربارۀ قتل معترضان هشدار داد

دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا بار دیگر به حکومت ایران دربارۀ استفاده از خشونت علیه معترضان هشدار داد.
او روز یکشنبه، ۱۴ دی، در گفتوگو با خبرنگاران در داخل هواپیمای اختصاصی حمل رئیس جمهور ایالات متحده، با اشاره به مقامات جمهوری اسلامی گفت: «اگر مثل گذشته شروع به کشتن مردم کنند، بهنظر من با ضربهای بسیار سخت از سوی ایالات متحدهٔ آمریکا روبهرو خواهند شد.»
این دومین تهدید علنی رئیسجمهور آمریکا طی روزهای اخیر در واکنش به اعتراضات سراسری ایران است.
دونالد ترامپ همچنین افزود که او تحولات ایران را «بهدقت» زیر نظر دارد.
همزمان لیندزی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه و از متحدان قدیمی دونالد ترامپ، روز دوشنبه در گفتوگو با فاکسنیوز گفت: «دعا میکنم و امیدوارم که سال ۲۰۲۶ سالی باشد که ما دوباره به ایران عظمت میبخشیم.»
دونالد ترامپ بامداد جمعه ۱۲ دی نیز در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت: «اگر ایران به معترضان مسالمتجو شلیک کند و آنها را بهشکل خشونتآمیز بکشد، که عادتشان است، ایالات متحدهٔ آمریکا به یاریشان خواهد آمد».
او تأکید کرد که «ما مسلح و آمادهٔ اقدام هستیم. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم».
این پیام با واکنش تند شماری از مقامهای بلندپایۀ جمهوری اسلامی مواجه شد و فضای سیاسی در ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داد.
از جمله ساعتی پس از پیام دونالد ترامپ، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در پیامی در شبکهٔ ایکس، سربازان آمریکایی در منطقه را تهدید کرد.
لاریجانی در این پیام نوشت: «ترامپ بداند دخالت آمریکا در این مسئلهٔ داخلی برابر است با بههمریختگی کل منطقه و هدم منافع آمریکا. مردم آمریکا بدانند ماجراجویی را ترامپ شروع کرد. مراقب سربازان خود باشند».
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز تهدید کرده است که «تمام مراکز و نیروهای آمریکایی در کل منطقه هدف مشروع ما در پاسخ به هر ماجراجویی احتمالی خواهد بود».
این موضعگیریها با واکنش منفی شماری زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی در ایران روبهرو شد و آنها مقامهای حکومت را عامل شرایط نابسامان اقتصادی و سیاسی در ایران معرفی کردند.