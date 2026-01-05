نخستوزیر اسرائیل میگوید کشورش اجازه نخواهد داد که ایران برنامه موشکی بالستیک خود را احیا کند. این اظهارات تنها چند روز پس از تهدید مشابهی از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مطرح شد.
بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه ۱۵ دی به نمایندگان پارلمان اسرائیل گفت: «ما اجازه نمیدهیم ایران صنعت موشکی بالستیک خود را بازسازی کند و قطعاً اجازه نخواهیم داد برنامه هستهایش را که بهطور قابلتوجهی به آن آسیب زدیم، از نو احیا کند».
او افزود: «اگر به ما حمله شود، پیامدهایش برای ایران بسیار شدید خواهد بود».
تهدید نتانیاهو چند روز پس از آن مطرح میشود که ترامپ، بعد از دیدار دو رهبر در هفتهٔ گذشته در واشینگتن، تهدید کرد که برنامه هستهای و موشکی بالستیک ایران را در صورت ازسرگیری هدف خواهد گرفت.
مقامهای اسرائیلی و رسانههای این کشور در ماههای اخیر ابراز نگرانی کردهاند که ایران در حال بازسازی زرادخانه موشکهای بالستیک خود است که در جنگ ۱۲روزه با اسرائیل در خرداد و تیرماه امسال آسیب دید.
آقای ترامپ گفته بود که ایران «ممکن است بد رفتار کند» و تهران در حال بررسی تأسیسات هستهای جدید برای جایگزینی اهدافی است که در حملهٔ اول تیرماه آمریکا نابود شدند.
رئیسجمهوری آمریکا افزود: «امیدوارم دوباره در حال تقویت نباشند، چون اگر باشند، ما چارهای نداریم جز اینکه خیلی سریع آنها را نابود کنیم».
او تهدید کرد که پاسخ آمریکا «ممکن است از دفعه قبل هم قدرتمندتر باشد».
با این حال، ترامپ گفت باور دارد ایران همچنان به توافقی با واشینگتن دربارهٔ برنامهٔ هستهای و موشکیاش علاقهمند است. تهران هرگونه تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای را رد میکند.
«اعتراضها در ایران گسترش یافته است»
نخستوزیر اسرائیل در بخش دیگری از اظهارات روز دوشنبه خود گفت که اعتراضها در ایران «بهطور چشمگیری گسترش یافته» است.
او افزود: «کاملاً ممکن است در یک لحظهٔ تعیینکننده باشیم، لحظهای که مردم ایران سرنوشت خود را به دست خود بگیرند».
اعتراضها در ایران روز هفتم دی و با تظاهرات شماری از بازاریها و کسبهٔ تهران در واکنش به نوسانات شدید ارزی و رکود اقتصادی آغاز شد. از آن زمان، این اعتراضها به شهرهای دیگر گسترش یافته و به مطالبههای سیاسی نیز کشیده شده است.
نتانیاهو روز یکشنبه گفته بود که اسرائیل در جریان تظاهرات جاری در کنار مردم ایران ایستاده است.
او در نشست هفتگی کابینه گفت: «ما در همبستگی با مبارزهٔ مردم ایران و آرمانهایشان برای آزادی، رهایی و عدالت ایستادهایم».