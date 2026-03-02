نشست خبری هِگست و کِین؛ دستیابی به «برتری هوایی محلی» در آسمان ایران

وزیر دفاع آمریکا در کنار رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در نشست خبری مشترک که روز دوشنبه، ۱۱ اسفند، برگزار شد اشاره کرد که حمله خاک ایران «می‌تواند» تا شش هفته هم به طول بینجامد.

در همین زمینه رئیس ستاد مشترک نیز به مردم ایالات متحده یادآوری کرد که عملیات نظامی کنونی «عملیاتی یک‌شبه نیست» و «می‌تواند طول بکشد».

دَن کِین تأکید کرد که رسیدن به اهداف نظامی‌ که برای سنتکام و ستاد مشترک ارتش تعریف شده، «طول خواهد کشید و در برخی از موارد کاری سخت و طاقت‌فرسا خواهد بود».

او همچنین خبر داد که ارتش آمریکا در حال حاضر به «برتری هوایی محلی یا موضعی» در آسمان ایران دست یافته است.

برتری هوایی محلی به معنای آن است که ارتش آمریکا هم‌اکنون آسمان نقاطی خاص و استراتژیک از ایران را تحت کنترل دارد، بدون این که در این نقاط با تهدید پدافند هوایی ایران و ضدحمله از طرف نیروهای ایران روبه‌رو باشد.

رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا افزود: «این برتری هوایی نه تنها توان محافظت از نیروهای ما را افزایش می‌دهد، بلکه به آن‌ها فرصت می‌دهد با فراغ بال کار خود را در آسمان ایران انجام دهند».

دن کین که سخنان خود در برابر خبرنگاران را با ابراز تسلیت به خانواده‌های چهار سرباز آمریکایی کشته‌شده شروع کرده بود در ادامه هشدار داد که مردم آمریکا باید انتظار جراحات و ضربات بیشتر را داشته باشند.

این سربازان روز یک‌شنبه در کویت جان باختند. به گفته کین، تحقیقات درباره علل منجر به مرگ آن‌ها در جریان است.

رئیس ستاد مشترک آمریکا در ادامه خطاب به مردم این کشور گفت که آن‌ها هم جزئی از این عملیات نظامی هستند و باید بدانند که بخشی از این «بار» بر دوش آن‌ها هم هست.

وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در همین نشست خبری در پنتاگون گفت: عملیات نظامی علیه ایران به «جنگی بی‌پایان» تبدیل نخواهد شد و هدف آن «نابود کردن موشک‌ها، نیروی دریایی و دیگر زیرساخت‌های امنیتی» تهران است.

با این حال، به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیت هگست در سخنان خود اشاره داشت که این جنگ ممکن است تا «شش هفته» هم طول بکشد.

هگست تأکید کرد که حملات آمریکا «به‌صورت دقیق و گسترده » انجام می‌شود.

او همچنین گفت: جنگ علیه جمهوری اسلامی تلاشی برای «ملت‌سازی» یا «استقرار دموکراسی‌» در ایران نیست و واشنگتن قصد ندارد درگیر پروژه‌های طولانی‌مدت سیاسی شود.

به گفته وزیر دفاع آمریکا، این کشور «برای پیروزی می‌جنگد» و زمان یا جان نیروها را درگیر جنگ‌های «سیاسی‌پسند» نخواهد کرد.

او در این نشست ابتدا تأکید کرد که جنگ با ایران با جنگی که آمریکا در عراق درگیرش شد و ۲۰ سال به طول انجامید قابل مقایسه نیست، چرا که به گفته او جنگ کنونی «بی‌پایان نخواهد بود».

وزیر دفاع آمریکا همچنین در اظهار نظری که مخالف نظر و تحلیل بسیاری از کارشناسان و حتی گفته‌های رئیس جمهور آمریکا است روز دوشنبه تأکید کرد که هدف از حملات آمریکا به خاک ایران «تغییر رژیم نیست».

هگست گفت: «این جنگ جنگ به‌اصطلاح تغییر رژیم نیست، گرچه این رژیم واقعا تغییر کرد و اکنون دنیا به خاطر همین جای بهتری است.»

پیت هگست نشست خبری خود را با این گفته آغاز کرد که جمهوری اسلامی «۴۷ سال» به «جنگی وحشیانه و یک‌طرفه» علیه آمریکا مشغول بوده است. او در ادامه هشدار داد: «ما این جنگ را آغاز نکردیم، اما زیر نظر پرزیدنت ترامپ تمامش خواهیم کرد.»