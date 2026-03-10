وزیر دفاع ایالات متحده گفت که روز سهشنبه ۱۹ اسفند شدیدترین حملات به ایران از زمان آغاز جنگ با ایران انجام میشود و حملات افزایش خواهد یافت.
پیت هگست در یک نشست خبری همراه با رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در پنتاگون گفت: «امروز دوباره شدیدترین روز حملات ما در داخل ایران خواهد بود. بیشترین جنگنده، بیشترین بمبافکن، بیشترین حملات. اطلاعات دقیقتر و بهتر از همیشه».
او با بیان اینکه در دهمین روز «عملیات خشم حماسی»، با «تمرکز قاطع و بیوقفه بر اهدافمان در حال پیروزی هستیم»، گفت: اهداف ما همانهایی هستند که در نخستین نشست خبریام درباره این عملیات اعلام کردم. این اهداف ساده و روشناند و ما آنها را با دقتی بیرحمانه اجرا میکنیم.
«اول، نابود کردن ذخایر موشکی آنها، پرتابگرهای موشکی و زیرساخت صنعتی دفاعیشان؛ یعنی موشکها و توانایی تولید آنها. دوم؛ نابود کردن نیروی دریایی آنها. سوم؛ محروم کردن ایران از دستیابی به سلاح هستهای برای همیشه».
وزیر دفاع ایالات متحده تصریح کرد: «همانطور که رئیسجمهور ترامپ دیروز اعلام کرد، ما دشمن را با نمایشی قاطع از مهارت فنی و قدرت نظامی در هم میشکنیم. تا زمانی که دشمن بهطور کامل و قاطع شکست نخورد، عقبنشینی نخواهیم کرد».
هگست افزود: «اما این کار را طبق زمانبندی و انتخاب خودمان انجام میدهیم. برای مثال، امروز نیز شدیدترین روز حملات ما در داخل ایران خواهد بود؛ بیشترین تعداد جنگندهها، بیشترین بمبافکنها و بیشترین تعداد حملات. اطلاعات ما دقیقتر و بهتر از همیشه است».
بهگفتۀ او، ایران تنها مانده و در حال تحمل شکست است.
وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت ایران در ۲۴ ساعت گذشته کمترین تعداد موشک را شلیک کرده است.
هگست تأکید کرد که این جنگ بیپایان نخواهد بود و گفت ترامپ تصمیم خواهد گرفت که کارزار ایالات متحده کی پایان یابد.
او در عین حال ایران را متهم کرد که موشکاندازها را در محلات مسکونی، نزدیک مدارس و بیمارستانها مستقر کرده است تا توانایی ما در زدن آنها را کاهش دهد.
وزیر دفاع آمریکا به حملهای که اوایل جنگ به مدرسهای ابتدایی در شهر میناب صورت گرفت و ایران ادعا میکند بیش از ۱۵۰ دانش آموز را کشته است، اشاره نکرد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفته که این حادثه در دست بررسی است. او در عین حال روز شنبه گفته بود احتمالاً ایران یک موشک تاماهاوک به خود مدرسه شلیک کرده است. این در حالی است که ایران تاماهاوک ندارد؛ موشکی آمریکایی که به طور گسترده توسط نیروهای ایالات متحده استفاده میشود.
حمله به کشتیهای مینگذار ایران
در این نشست ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، هم گفت: ایالات متحده علیه کشتیهای مینگذار ایران دست به حمله زده است و پنتاگون گزینههای مختلفی را در صورت مأموریت برای عبور کشتیها از تنگه هرمز بررسی خواهد کرد.
جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که ده روز است ادامه دارد، موجب توقف عبور و مرور کشتیها از تنگه هرمز تا ۹۰ درصد شده و حملونقل نفت و گاز مایع جهان را با اختلال روبهرو کرده است.
تولیدکنندگان نفت شامل کویت، عربستان، عراق و امارات مجبور به کاهش تولید شدهاند زیرا ظرفیتها برای ذخیره پر شدهاند.
به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، آمریکا در ده روز نخست این کارزار بیش از پنج هزار هدف را در ایران مورد حمله قرار داد، از جمله بیش از ۵۰ کشتی.