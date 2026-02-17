گروه حزب‌الله لبنان روز سه‌شنبه ۲۸ بهمن تصمیم دولت این کشور را برای دادن دست‌کم چهار ماه فرصت به ارتش جهت پیشبرد مرحلهٔ دوم یک طرح سراسری خلع‌سلاح رد کرد و گفت آنچه را که «اقدامی در خدمت اسرائیل می‌داند» نخواهد پذیرفت.

کابینه لبنان در اوت ۲۰۲۵ به ارتش مأموریت داد طرحی را برای تدوین و آغاز اجرای برنامه‌ای تهیه کند که بر اساس آن سلاح همه گروه‌های مسلح تحت کنترل دولت قرار گیرد؛ تلاشی که عمدتاً با هدف خلع‌سلاح حزب‌الله پس از جنگ ویرانگر این گروه با اسرائیل در سال ۲۰۲۴ انجام می‌شود.

در سپتامبر ۲۰۲۵ کابینه به‌طور رسمی از طرح ارتش برای خلع‌سلاح این گروه شبه‌نظامی شیعه مورد حمایت ایران استقبال کرد، هرچند جدول زمانی روشنی تعیین نکرد و هشدار داد که توان محدود ارتش و تداوم حملات اسرائیل می‌تواند روند کار را کند کند.

شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، در سخنرانی روز دوشنبه خود گفت: «کاری که دولت لبنان با تمرکز بر خلع‌سلاح انجام می‌دهد یک اشتباه بزرگ است، چون این موضوع در خدمت اهداف تجاوزگرانهٔ اسرائیل است».

پل مرقص، وزیر اطلاع‌رسانی لبنان، دوشنبه‌شب پس از جلسهٔ کابینه در یک نشست خبری گفت: دولت گزارش ماهانهٔ ارتش دربارهٔ طرح کنترل سلاح را دریافت کرده؛ طرحی که شامل محدود کردن سلاح‌ها در مناطق شمال رود لیتانی تا رود الاولی در صیدا می‌شود، و به ارتش چهار ماه فرصت داده است.

او گفت: «بازه زمانی مورد نیاز چهار ماه است و بسته به توان موجود، حملات اسرائیل و موانع میدانی قابل تمدید خواهد بود».

حسن فضل‌الله، نماینده حزب‌الله در پارلمان، گفت: «نمی‌توانیم نرمش نشان دهیم»؛ اظهارنظری که به گفته خبرگزاری رویترز، نشان‌دهندهٔ رد این جدول زمانی و رویکرد کلی نسبت به موضوع سلاح‌های این گروه است.

حزب‌الله می‌گوید که هرگونه تلاش برای خلع‌سلاح خود را تا زمانی که اسرائیل به حملاتش علیه لبنان ادامه می‌دهد، اقدامی «اشتباه» است؛ وزیران شیعه نیز در اعتراض از جلسه کابینه خارج شدند.

اسرائیل اعلام کرده که خلع‌سلاح حزب‌الله یک اولویت امنیتی است و استدلال می‌کند سلاح‌های این گروه که خارج از کنترل دولت لبنان است، تهدیدی مستقیم برای امنیت اسرائیل به شمار می‌آید.

مقام‌های اسرائیلی می‌گویند هر طرح خلع‌سلاح باید به‌طور کامل و مؤثر اجرا شود، به‌ویژه در مناطق نزدیک مرز، و ادامه فعالیت نظامی حزب‌الله نقض قطعنامه‌های بین‌المللی مرتبط است.

اسرائیل همچنین گفته است: تا زمانی که تهدیدهای فرامرزی از میان نرود، به آنچه «اقدام» برای جلوگیری از تثبیت جای پا یا مسلح شدن بازیگران خصمانه در لبنان می‌خواند ادامه خواهد داد.