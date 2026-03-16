حسین رزاق از بازداشت برادرش و «جنگ نامتقارن دستگاه سرکوب» میگوید
حسین رزاق، فعال سیاسی ساکن آلمان، میگوید برادرش علی بازداشت شده است. به گفتهٔ آقای رزاق، برادرش فعالیت سیاسی نداشته و اتهام او نیز مشخص نیست. او به رادیوفردا میگوید که ابعاد بازداشتهای روزهای اخیر بسیار گستردهتر از میزانی است که دربارهٔ آن خبررسانی میشود و «جمهوری اسلامی نگران بروز یک اعتراض خیابانی است» و «از همین رو دستگاه سرکوب دست به جنگی نامتقارن با مردم زده است».
