از رایگان شدن استارلینک در ایران چه میدانیم؟ گفتوگو با احمد احمدیان
در پی گفتوگوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، با ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیسایکس، پوشش اینترنت ماهوارهای استارلینک برای ایران مجانی شد. طی روزهای اخیر و بهدنبال قطع کامل اینترنت در ایران از سوی جمهوری اسلامی، اینترنت استارلینک یکی از معدود راههای ارتباطی ایرانیان با خارج از کشور بوده است. اما رایگان شدنِ سرویس استارلینک برای ایرانیان به چه معناست؟ احمد احمدیان، فعال اینترنت آزاد و مدیر موسسه Hollistic Resilinece ، در اینباره به پرسشهای رادیوفردا پاسخ داده است. این موسسه در حوزهٔ توسعهٔ ابزارهای آزادی اینترنت فعالیت میکند.