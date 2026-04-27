تلاطم در بازار انرژی با اختلال در تنگه هرمز، ادامه دارد. محاصره دریایی بنادر ایران نیز همچنان توسط ایالات متحده دنبال می‌شود و این دو موضوع تبدیل به مهمترین سرفصل‌های تلاش‌های دیپلماتیک جاری برای پایان دادن به جنگ شده است. یکی از جنبه‌های زیر ذره‌بین این محاصره دریایی، میزان تاب‌آوری ایران در زمینه نفت است. این‌که ایران تا چه زمانی می‌تواند نفت خود را بدون صادرات گسترده، روی زمین و روی آب ذخیره کند؟ و چه چالش‌های پیش‌ روی صنعت نفت ایران است؟ مهدی مصلحی کارشناس حوزه انرژی در بریتانیا به این پرسش‌ها پاسخ داده است.