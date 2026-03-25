«نقش پاکستان در میانهٔ جنگ جاری در خاورمیانه» در گفتوگو با فاطمه امان
یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به رویترز گفت که پاکستان پیشنهادی از سوی ایالات متحده به تهران ارائه کرده است و پاکستان یا ترکیه میتوانند محل مذاکرات برای کاهش تنش در خلیج فارس باشند. یک روز پیش از تایید این ارتباط، شهباز شریف نخستوزیر پاکستان گفته بود: «پاکستان از تلاشهای جاری برای پیگیری گفتوگو جهت پایان دادن به جنگ در خاورمیانه، به نفع صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن، استقبال می کند» و اضافه کرده بود «در صورت توافق ایالات متحده و ایران، پاکستان آماده و مفتخر است که میزبان تسهیل مذاکرات معنادار و قطعی برای حلوفصل جامع درگیری جاری باشد». ارزیابی فاطمه امان، تحلیلگر خاورمیانه و جنوب آسیا در واشینگتن، را دربارهٔ نقش پاکستان در میانه این بحران بشنوید.
فروردین ۰۵, ۱۴۰۵
