یک مقام ارشد ایرانی روز چهارشنبه به رویترز گفت که پاکستان پیشنهادی از سوی ایالات متحده به تهران ارائه کرده است و پاکستان یا ترکیه می‌توانند محل مذاکرات برای کاهش تنش در خلیج فارس باشند. یک روز پیش از تایید این ارتباط، شهباز شریف نخست‌وزیر پاکستان گفته بود: «پاکستان از تلاش‌های جاری برای پیگیری گفت‌وگو جهت پایان دادن به جنگ در خاورمیانه، به نفع صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن، استقبال می کند» و اضافه کرده بود «در صورت توافق ایالات متحده و ایران، پاکستان آماده و مفتخر است که میزبان تسهیل مذاکرات معنادار و قطعی برای حل‌وفصل جامع درگیری جاری باشد». ارزیابی فاطمه امان، تحلیلگر خاورمیانه و جنوب آسیا در واشینگتن، را دربارهٔ نقش پاکستان در میانه این بحران بشنوید.