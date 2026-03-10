لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۱۸:۱۴

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

چگونه «مراقبت از یکدیگر» ممکن می‌شود؟ گفت‌وگو با اسماعیل عبدی

چگونه «مراقبت از یکدیگر» ممکن می‌شود؟ گفت‌وگو با اسماعیل عبدی
Embed
چگونه «مراقبت از یکدیگر» ممکن می‌شود؟ گفت‌وگو با اسماعیل عبدی

No media source currently available

0:00 0:08:24 0:00
لینک مستقیم

محمد حبیبی، فعال صنفی در ایران، در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشته که «اینترنت قطع است و زندگیِ ما زیر موج انفجارها می‌گذرد. در این تاریکی، شجاعانه‌ترین کارِ ما مراقبت از یکدیگر است». آقای حبیبی که پیشتر زندانی سیاسی بوده و هم‌اکنون سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران است در رابطه با این «مراقبت» از لزوم ساختن هسته‌های همیاری در محلات نوشته و تاکید کرده «نجات ما در همبستگی است». از اسماعیل عبدی که هم اکنون ساکن آلمان است در این‌باره بیشتر بشنوید.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG