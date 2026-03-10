چگونه «مراقبت از یکدیگر» ممکن میشود؟ گفتوگو با اسماعیل عبدی
محمد حبیبی، فعال صنفی در ایران، در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشته که «اینترنت قطع است و زندگیِ ما زیر موج انفجارها میگذرد. در این تاریکی، شجاعانهترین کارِ ما مراقبت از یکدیگر است». آقای حبیبی که پیشتر زندانی سیاسی بوده و هماکنون سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران است در رابطه با این «مراقبت» از لزوم ساختن هستههای همیاری در محلات نوشته و تاکید کرده «نجات ما در همبستگی است». از اسماعیل عبدی که هم اکنون ساکن آلمان است در اینباره بیشتر بشنوید.
