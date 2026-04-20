گروهی از دانشگاهیان و محققان از سراسر جهان با انتشار بیانیه‌ای نسبت به پیامدهای حملات نظامی اخیر به ایران هشدار دادند و اعلام کردند که این تحولات «نگرانی عمیقی درباره وضعیت غیرنظامیان و نهادهای علمی و فرهنگی» ایجاد کرده است. در این بیانیه آمده است که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، گزارش‌ها از «آسیب گسترده به زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و سیستم‌های انرژی» حکایت دارد. به گفته امضاکنندگان، برخی دانشگاه‌های بزرگ و مراکز تحقیقاتی نیز هدف قرار گرفته‌اند و این مسئله تهدیدی جدی برای آموزش و پژوهش محسوب می‌شود. هشتصد امضاکننده این نامه با اشاره به محدودیت‌های اینترنت و رسانه‌ها تأکید کردند که «بررسی و تأیید مستقل این گزارش‌ها دشوار شده» و این موضوع نگرانی‌هایی درباره رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه ایجاد کرده است. آن‌ها همچنین «عادی‌سازی خشونت علیه غیرنظامیان و نهادهای علمی و فرهنگی» را محکوم کرده‌اند. از سپیده کشاورزی استادیار دانشگاه کمبریج در بریتانیا بشنوید که از جمله تهیه‌کنندگان این نامه است.