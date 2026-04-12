دفتر ملی انتخابات مجارستان شامگاه یکشنبه ۲۳ فروردین اعلام کرد حزب «تیسا» که مخالف دولت ویکتور اوربان نخست‌وزیر این کشور است، بر اساس نتایج اولیه و با شمارش ۴۵٫۷ درصد آرا، حدود ۱۳۵ کرسی از مجموع ۱۹۹ کرسی پارلمان را به دست آورده است.

اگر این نتیجه نهایی باشد، یعنی این حزب راست‌میانه اکثریتی معادل دو سوم پارلمان مجارستان را به دست آورده و حزب ملی‌گرای «فیدس» به رهبری آقای اوربان بر اساس وضعیت فعلی ۵۷ کرسی کسب خواهد کرد.

پتر ماگیار، رهبر حزب «تیسا» اعلام کرد ویکتور اوربان شکست در انتخابات پارلمانی مجارستان را پذیرفته و در تماسی پیروزی او را تبریک گفته است.

ویکتور اوربان دقایقی بعد در یک سخنرانی شکست را در برابر رقیب خود که از چهره‌های سابق درون دولت و تازه‌وارد به عرصه سیاست است و وعده «تغییر نظام» داده، پذیرفت.

اوربان که به مدت ۱۶ سال این کشور اروپای مرکزی را رهبری کرده است، گفت: «نتایج انتخابات، اگرچه هنوز نهایی نشده‌اند، اما روشن و قابل درک هستند؛ برای ما دردناک‌اند، اما بدون ابهام.»

او افزود: «مسئولیت و فرصت اداره کشور به ما سپرده نشده است. من به حزب پیروز تبریک گفتم.»

نظرسنجی‌ها مشارکت بی‌سابقه‌ای را پیش‌بینی کرده بودند و تلویزیون مجارستان صف‌های طولانی در خارج از برخی حوزه‌های رأی‌گیری در بوداپست، پایتخت، را نشان داد.

داده‌ها در ساعت ۱۶:۳۰ به وقت گرینویچ، یعنی نیم ساعت پیش از بسته شدن حوزه‌ها، نشان داد که ۷۷٫۸ درصد رأی‌دهندگان رأی خود را به صندوق انداخته‌اند، در حالی که این رقم چهار سال پیش ۶۷٫۸ درصد بود.

خبرگزاری رویترز می‌گوید اگر نتایج نهایی این برآوردهای اولیه را تأیید کند، پایان دوره ۱۶ ساله حکومت اوربان پیامدهای مهمی نه‌تنها برای مجارستان، بلکه برای اتحادیه اروپا، اوکراین و فراتر از آن خواهد داشت.

این نتیجه احتمالاً به نقش تقابلی مجارستان در داخل اتحادیه اروپا پایان می‌دهد و ممکن است راه را برای وامی ۹۰ میلیارد یورویی (۱۰۵ میلیارد دلاری) به اوکراینِ جنگ‌زده که توسط اوربان مسدود شده بود، باز کند.

شکست اوربان همچنین می‌تواند به آزادسازی بودجه‌های اتحادیه اروپا برای مجارستان منجر شود؛ بودجه‌هایی که این بلوک به دلیل آنچه بروکسل «تضعیف استانداردهای دموکراتیک» توسط اوربان خوانده، به حالت تعلیق درآورده بود.

در صورت تأیید، خروج او همچنین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، را از اصلی‌ترین متحدش در اتحادیه اروپا محروم می‌کند و موجی از شوک در میان جریان‌های راست‌گرای غرب و همچنین در کاخ سفید ایجاد خواهد کرد.

در داخل مجارستان، پیروزی حزب تیسا می‌تواند مسیر را برای اصلاحاتی باز کند که این حزب می‌گوید با هدف مبارزه با فساد و بازگرداندن استقلال قوه قضاییه و سایر نهادها انجام خواهد شد.

با این حال، میزان این اصلاحات به این بستگی دارد که آیا تیسا می‌تواند اکثریت دو سوم قانون اساسی را که برای لغو بخش بزرگی از میراث اوربان لازم است، به دست آورد یا خیر.