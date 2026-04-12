مردم مجارستان روز یکشنبه، ۲۳ فروردین، در حالی رفتن به پای صندوقهای رأی را آغاز کردند که این انتخابات برای کرسیهای مجلس کشور میتواند به قدرت ۱۶ ساله ویکتور اوربان پایان دهد.
اوربان که ۱۶ سال است بدون رقیب قدرت را در این کشور اروپایی در دست دارد و خود را «خاری» در چشم اتحادیه اروپا توصیف میکند این بار با پتر ماگیار، نامزد محافظهکار اما طرفدار اروپا، رقابت میکند که وعده «تغییر در سیستم» را به مردم کشورش داده است.
ماههاست که اکثریت نظرسنجیها ماگیار، رهبر جوان ۴۵ ساله اپوزیسیون مجارستان، را جلوتر از اوربان نشان میدهند.
ویکتور اوربان که حتی برخی از رهبران اروپا او را «دیکتاتور» خطاب میکنند و همواره از حامیان ولادیمیر پوتین در اتحادیه اروپا بوده از حمایت دونالد ترامپ هم برخوردار است، تا آنجا که ترامپ هفته گذشته معاون خود، جیدی ونس، را برای اعلام حمایت از او به مجارستان فرستاد.
اوربان، ۶۲ ساله، که خود فعالیت سیاسیاش را از اپوزیسیون مجارستان آغاز کرده و زمانی طرفدار دموکراسی غربی بود مبتکر اصطلاح «دموکراسی غیرلیبرال» است، نوعی نظام حکمرانی که در آن رهبر پس از پیروزی در انتخابات رفتهرفته از محدودیتهای قانون اساسی میکاهد، سیستم نظارتی در کشور را تصعیف میکند و آزادیهای مدنی و فردی را کاهش میدهد.
هر دو طرف رقابت انتخاباتی در این کشور اروپای مرکزی در هفتههای گذشته اتهام دخالت خارجی در انتخابات کشور خود را مطرح کردهاند.
در همین زمینه جیدی ونس که برای حمایت از کارزار ویکتور اوربان به بوداپست، پایتخت مجارستان، رفته بود در یک سخنرانی «بوروکراتهای بروکسل»، اشاره به اتحادیه اروپا، را به دخالت در امور مجارستان متهم کرد.
اوربان که همواره خود را مخالف سیاستهای حمایتی اتحادیه اروپا نشان داده و متهم است که در دوران زمامداریاش به فساد هر چه بیشتر در دولت دامن زده میخواهد برای پنجمین بار به نخست وزیری برسد.
در مقابل پتر ماگیار که همسر سابق یکی از وزرای کابینه اوربان است و خود از حزب «فیدِس»، حزب ویکتور اوربان، جدا شده، دو سال پیش پا به عرصه فعالیت سیاسی در مقابل حزب برتر مجارستان گذاشت و به مردم وعده اقتصادی پویا را داد.
او در دو ماه گذشته با سفر به گوشه و کنار مجارستان از مردم خواسته است که «وطنمان را پس بگیریم» و وعده داده است که فساد را ریشهکن کند.
مجارستان با تنها ۹.۵ میلیون جمعیت در دوران زمامداری اوربان به فقیرترین کشور اروپا تبدیل شده است.
اتحادیه اروپا اوربان را متهم میکند که به شکلی سیستماتیک مخالفت سیاسی در کشور را سرکوب کرده و به حکومت قانون سخت لطمه زده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، «اغلب اعضای» اتحادیه از رفتن ویکتور اوربان «خوشحال خواهند شد».
صندوقهای رأی که از ساعت شش صبح به وقت محلی در مجارستان باز شده تا ساعت هفت شب پذیرای رأیدهندگان خواهند بود.