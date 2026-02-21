مجارستان اعلام کرد تا زمانی که انتقال نفت روسیه از طریق خط لوله «دروژبا» به این کشور از سر گرفته نشود، با اعطای وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین مخالفت خواهد کرد.

اعطای وام از طرف اتحادیه اروپا به اوکراین نیاز به رأی مثبت تمام اعضای این اتحادیه دارد. با این حال به سبب نزدیکی بوداپست به مسکو، دولت اوربان در مجارستان همواره در هر مسئله‌ای از این رأی به عنوان اهرم فشار استفاده کرده است.

پیتر سیارتو، وزیر خارجه مجارستان، روز جمعه یکم اسفند گفت کی‌یف با جلوگیری از ترانزیت نفت به مجارستان از مسیر دروژبا، توافق مشارکت اتحادیه اروپا و اوکراین را نقض کرده و بوداپست «در برابر این باج‌خواهی کوتاه نخواهد آمد».

جریان نفت از خط لوله دروژبا از ۲۷ ژانویه (هشتم بهمن) و پس از آن چه اوکراین «حمله پهپادی روسیه به زیرساخت‌های خط لوله» اعلام کرد، متوقف شد.

مجارستان و اسلواکی، که تنها پالایشگاه‌های باقی‌مانده در اتحادیه اروپا را دارند که هنوز از نفت روسیه از طریق این خط لوله استفاده می‌کنند، از آن زمان برای تأمین جایگزین تلاش می‌کنند.

هر دو کشور کی‌یف را متهم کرده‌اند که به دلایل سیاسی از ازسرگیری انتقال نفت جلوگیری می‌کند.

خبرگزاری رویترز اعلام کرد از وزارت خارجه و شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین درخواست توضیح کرده است.

در همین حال، دولت مجارستان در مصوبه‌ای اعلام کرد حدود ۱.۸ میلیون بشکه نفت خام از ذخایر راهبردی خود را آزاد خواهد کرد تا کمبود احتمالی را جبران کند.

دولت اسلواکی نیز وضعیت اضطراری نفتی اعلام کرده و متعهد شده است ۱.۸۲۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر خود را آزاد کند.

رهبران اتحادیه اروپا روز ۲۷ آذر امسال، پس از ساعت‌ها مذاکره سرانجام بر سر ارائه بسته کمک ۹۰ میلیارد یورویی دو ساله به اوکراین توافق کردند، اما به‌جای استفاده مستقیم از دارایی‌های مسدودشده روسیه، تصمیم گرفتند این کمک را عمدتاً از طریق وام با تضمین بودجه اتحادیه تأمین کنند.

بخشی از این منابع نیز به‌دلیل فوریت شرایط از بودجه اتحادیه پرداخت خواهد شد. مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک پس از دریافت تضمین درباره وارد نشدن فشار مالی بر آن‌ها، با این راه‌حل موافقت کردند.

پیشنهاد استفاده از بیش از ۲۱۰ میلیارد یورو دارایی مسدودشده بانک مرکزی روسیه، که بخش عمده آن در بلژیک نگهداری می‌شود، با مخالفت برخی کشورها از جمله بلژیک و ایتالیا روبه‌رو شد.

بلژیک نسبت به ریسک‌های حقوقی و مالی این اقدام ابراز نگرانی کرده و روسیه نیز آن را غیرقانونی خوانده و تهدید به پیگیری حقوقی کرده است. در نهایت، رهبران اروپایی توافق کردند این دارایی‌ها تا زمان پرداخت غرامت از سوی مسکو به کی‌یف مسدود باقی بماند.

اتحادیه اروپا جنگ روسیه علیه اوکراین را تهدیدی برای امنیت خود می‌داند و بر ضرورت تأمین مالی کی‌یف برای ادامه جنگ یا بازسازی تأکید دارد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، هشدار داده در صورت تأخیر در پرداخت‌ها، توان نظامی اوکراین به‌ویژه در تولید پهپاد به‌شدت کاهش خواهد یافت. با وجود اختلاف‌ نظرها، رهبران اروپایی بر یافتن راه‌حلی برای جلوگیری از تضعیف اوکراین و نمایش وحدت و قدرت اروپا تأکید کرده‌اند.