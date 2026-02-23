کایا کالاس می‌گوید با توجه به مخالفت مجدد مجارستان، به تصویب بستۀ تازۀ تحریم‌ها علیه روسیه دست‌کم در روز دوشنبه خوش‌بین نیست.

دیپلمات ارشد اتحادیۀ اروپا روز دوشنبه چهارم اسفندماه در آستانۀ نشست وزرای خارجۀ اتحادیه گفت: «به‌نظرم امروز در این زمینه شاهد پیشرفتی نخواهیم بود؛ اما به تلاشمان ادامه خواهیم داد».

اتحادیۀ اروپا در تلاش بوده است که به مناسبت چهارمین سالگرد تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین، دور تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی را علیه مسکو اعمال کند.

بوداپست اما می‌گوید تا زمانی‌که اوکراین، خط لولۀ «دروژبا» را که نفت روسیه را به مجارستان و اسلواکی می‌رساند باز نکند، با این تحریم‌های جدید موافقت نخواهد کرد.

پتر سیارتو وزیر خارجۀ مجارستان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران حاضر در بروکسل تأکید کرد که موضع بوداپست در این زمینه تغییر نخواهد کرد.

برای تصویب بستۀ تحریمی جدید، همۀ ۲۷ عضو اتحادیه باید به آن رأی مثبت بدهند.

اصرار بر استفاده از خط لوله دروژبا در حالی است که اوکراین گفته است این خط لوله حدود یک ماه پیش در حملات روسیه آسیب دیده، اما با این حال متعهد شده است که آن را تعمیر کند.

مارگوس تساخنا وزیر خارجه استونی هم با تأیید ادعای اوکراین گفت: «در حالی‌که بسته شدن این خط لوله ربطی به اوکراین نداشته و تقصیر خود روسیه بوده است، دلیلی برای مخالفت مجارستان با تصویب تحریم‌های جدید وجود ندارد».

رادوسلاو شیکورسکی وزیر خارجۀ لهستان هم موضع مجارستان در این زمینه را «بهت‌آور» توصیف کرد.

اما سرنوشت این بستۀ تحریمی، تنها موضوعی نیست که شاهد «سنگ‌اندازی» بوداپست در مسیر مواضع اتحادیه در قبال روسیه و اوکراین بوده است. مجارستان شنبه گذشته تأکید کرد که تا زمانی که انتقال نفت روسیه از طریق خط لوله «دروژبا» به این کشور از سر گرفته نشود، با اعطای وام ۹۰ میلیارد یورویی اتحادیه اروپا به اوکراین هم مخالفت خواهد کرد.

اعطای این وام هنگفت که کی‌یف بی‌صبرانه در انتظار دریافت آن است، ماه‌هاست که به‌دلیل مخالفت مجارستان به تعویق افتاده است. در آخرین روزهای سال ۲۰۲۵، ویکتور اوربان نخست‌وزیر مجارستان پذیرفته بود که از مخالفت با اعطای این وام دست‌ بردارد؛ اما حالا بار دیگر، این‌ موضوع را به بازگشایی خط لولۀ دروژبا منوط کرده است.

پائولو پینیو سخنگوی اتحادیه اروپا با اشارۀ ضمنی به این موضوع گفت «انتظار داریم که همۀ رهبران به تعهداتی که داده‌اند عمل کنند و آنها را محترم بشمارند».

ویکتور اوربان نخست‌وزیر دست راستی مجارستان و از معدود رهبران اروپایی که همچنان با ولادیمیر پوتین روابط دوستانه‌ای دارند، حدود دو ماه دیگر انتخاباتی را در پیش خواهد داشت که امیدوار است به ادامۀ صدارتش منجر شود.

اتحادیه اروپا تاکنون و در طول چهار سالی که از جنگ روسیه و اوکراین می‌گذرد، ۱۹ بستۀ تحریمی علیه روسیه تصویب کرده است.

این بلوک سیاسی پیشنهاد داده که برای کاهش بیشتر درآمدهای مسکو، ارائۀ خدمات دریایی به کشتی‌های حامل نفت خام روسیه هم ممنوع شود.