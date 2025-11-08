ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان، که روابط حسنه‌ای با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دارد می‌گوید که کشورش از تحریم‌های واشینگتن علیه خرید انرژی از روسیه معاف شده است.

این اظهارات در حالی بیان شد که تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین همچنان متوقف مانده است.

اوربان روز شنبه ۱۷ آبان در نشست خبری پس از دیدار روز قبل خود با ترامپ در کاخ سفید گفت: «ما معافیت کامل از تحریم‌ها برای خطوط لوله تُرک‌استریم و دروژبا دریافت کرده‌ایم.»

مقام‌های آمریکایی تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده‌اند، اما ترامپ پیشتر گفته بود به‌ دلیل محدودیت گزینه‌های مجارستان برای واردات انرژی، چنین اقدامی را بررسی می‌کند.

پیش از اولین سفر اوربان به کاخ سفید پس از سال‌ها، این دو رهبر سیاسی که مدت‌ها به دلیل ایدئولوژی با هم متحد بودند، در مورد واردات نفت روسیه خود را در دو سوی مخالف سیاست‌ها یافتند.

ترامپ اما در جریان دیدار تازه با متحد دیرینه‌اش ویکتور اوربان گفت: «در حال بررسی این موضوع هستیم، چون دریافت نفت و گاز از منابع دیگر برای او (اوربان) بسیار دشوار است.»

اوربان که پیشتر اتحادیه اروپا را به‌خاطر آنچه «سیاست تندروانه» در قبال روسیه خوانده، بارها مورد انتقاد قرار داده بود، گفت انرژی روسیه برای مجارستان «حیاتی» است.

او توضیح داد که موقعیت جغرافیایی بدون ساحل مجارستان، این کشور را ناگزیر می‌کند نفت روسیه را از طریق خط لوله دروژبا که از خاک اوکراین می‌گذرد، خریداری کند.

به گفتهٔ او، قطع این مسیر «پیامدهای شدیدی برای مردم مجارستان» خواهد داشت و این مسئله «یک واقعیت فیزیکی است، نه یک موضوع سیاسی»، زیرا «ما بندر نداریم».

ترامپ نیز در این دیدار از کشورهای اروپایی دیگر به‌دلیل ادامهٔ خرید نفت و گاز از روسیه انتقاد کرد و گفت: «بسیاری از این کشورها چنین مشکلاتی ندارند و همچنان مقدار زیادی نفت و گاز از روسیه می‌خرند.»

پیش از این دیدار، ماه گذشته، ایالات متحده دو شرکت بزرگ نفتی روسیه را تحریم کرد، زیرا ناامیدی ترامپ از امتناع ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از پایان دادن به تهاجم به اوکراین افزایش یافت.

سرویس مجارستانی رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گزارش می‌دهد که منابع دولتی در بوداپست پیش‌بینی کرده بودند که مجارستان احتمالاً مانند مورد مشابه آلمان، از تحریم‌ها معاف خواهد شد؛ در آن مورد، شرکت تابعهٔ روس‌نفت در آلمان به‌طور موقت از تحریم‌ها مستثنا شده بود.

اوربان در دیدار خود با ترامپ گفته است که روسیه همچنان تمایلی به توقف جنگ ندارد، اما هر دو رهبر پیش‌بینی کردند که این جنگ که اکنون نزدیک به چهار سال ادامه یافته، ممکن است «در آیندهٔ نزدیک» پایان یابد.

اوربان افزود که قصد دارد طرح‌هایی را برای پایان دادن به جنگ اوکراین به ترامپ ارائه کند.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، در واکنش به این دیدار گفت کشورش از برگزاری نشست احتمالی ترامپ و پوتین در بوداپست حمایت می‌کند، اما تنها در صورتی که این دیدار «وضعیت را به صلح نزدیک‌تر کند».

او همچنین تأکید کرد که اوکراین برای پایان دادن به صادرات انرژی روسیه به اروپا تلاش خواهد کرد و افزود: «بزرگ‌ترین زیان برای روسیه آن روزی رخ خواهد داد که دیگر نتواند از تجارت منابع انرژی خود سود ببرد.»