رئیسجمهور آمریکا میگوید پس از یک گفتوگوی «سازنده» با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، آنها در بوداپست، مجارستان، با هم دیدار خواهند کرد تا در مورد پایان دادن به جنگ در اوکراین گفتوگو کنند.
تاریخی برای این دیدار اعلام نشده است، اما دونالد ترامپ روز پنجشنبه ۲۴ مهر در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت که معتقد است «پیشرفت بزرگی در تماس تلفنی امروز حاصل شد».
رئیسجمهور آمریکا قرار است روز جمعه در کاخ سفید با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، دیدار کند.
آقای ترامپ در پست خود نوشت که پوتین در این تماس، «به ایالات متحده و من بابت دستاورد بزرگ صلح در خاورمیانه تبریک گفت»؛ امری که به گفته او «قرنها در رؤیاها بوده است».
او افزود: «باور دارم موفقیت در خاورمیانه به ما در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین کمک خواهد کرد».
رئیسجمهور آمریکا در ادامه گفت دو طرف دربارهٔ تجارت میان آمریکا و روسیه پس از پایان جنگ اوکراین نیز گفتوگو کردند و توافق شد که هفتهٔ آینده نشست مشاوران ارشد دو کشور برگزار شود؛ نشستی که هیئت آمریکایی به ریاست وزیر خارجه، مارکو روبیو، در آن شرکت خواهد کرد.
به گفتهٔ ترامپ، پس از آن، دیداری میان او و پوتین در بوداپست، پایتخت مجارستان، انجام خواهد شد تا دربارهٔ پایان دادن به این جنگ «ننگین» گفتوگو کنند.
او همچنین اعلام کرد که روز جمعه با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در کاخ سفید دیدار خواهد کرد و دربارهٔ گفتوگوی خود با پوتین و «موضوعات دیگر» صحبت خواهد کرد.
در همین حال، ویکتور اوربان، نخستوزیر مجارستان، روز پنجشنبه گفت کشورش برای مذاکرات بین ترامپ و پوتین آماده است.
اوربان در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «ما آمادهایم. دیدار برنامهریزی شدهٔ روسایجمهور آمریکا و روسیه خبر بسیار خوبی برای مردم صلحدوست جهان است».
گفتوگوی تلفنی رهبران آمریکا و روسیه در حالی انجام شد که آقای ترامپ روز ۲۰ مهر از احتمال ارسال موشکهای تاماهاوک به اوکراین خبر داد و گفت که این اقدام میتواند فشار بر روسیه را برای پایان دادن به جنگ افزایش دهد.
او گفته بود: «ممکن است به او (پوتین) بگویم، اگر جنگ حلوفصل نشود، ما میتوانیم این کار را انجام دهیم. ممکن است این کار را نکنیم، اما ممکن است این کار را انجام دهیم... آیا آنها میخواهند موشکهای تاماهاک به سمت آنها بروند؟ من فکر نمیکنم».
رئیسجمهوری آمریکا در پست تروث سوشیال خود اشارهای نکرد که آیا این تهدید را با پوتین در میان گذاشته است یا نه.
اما یوری اوشاکوف، دستیار کرملین، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: پوتین به ترامپ گفته است که ارسال موشکهای تاماهاوک به اوکراین «به روند صلح و روابط آمریکا و روسیه آسیب میزند».
او گفت که تماس تلفنی رهبران دو کشور به ابتکار روسیه انجام شد.
برد موشکهای تاماهاوک ۲۵۰۰ کیلومتر است و به اوکراین اجازه میدهد تا اهدافی مانند پالایشگاههای نفت را حتی در بخش آسیایی روسیه هدف قرار دهد.
پوتین اوایل ماه جاری میلادی گفته بود که استفاده از موشکهای تاماهاوک بدون مشارکت مستقیم پرسنل نظامی ایالات متحده غیرممکن است و بنابراین ارسال چنین موشکهایی به اوکراین، «مرحله جدیدی از تشدید تنش» را بهدنبال خواهد داشت.