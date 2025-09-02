رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید که از ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، «بسیار ناامید» شده است و بدون ارائه جزئیات بیشتر افزود که دولت او در حال برنامه‌ریزی برای انجام اقداماتی به منظور کاهش تلفات در جنگ روسیه علیه اوکراین است.

دونالد ترامپ روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور در مصاحبه با برنامه رادیویی اسکات جنینگز گفت: «من از رئیس‌جمهور پوتین بسیار ناامید شده‌ام، ما روابطی عالی داشتیم، و کاری برای کمک به زندگی مردم انجام خواهیم داد».

با این حال، او نگفت که روسیه با چه عواقب احتمالی روبرو خواهد شد.

رئیس‌جمهور آمریکا اخیراً مهلتی دو هفته‌ای برای دستیابی به توافق صلح در جنگ اوکراین تعیین کرده بود که این ضرب‌الاجل اواخر هفته جاری به پایان می‌رسد.

ترامپ به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفته است که واشینگتن در هر توافقی به تضمین امنیت اوکراین کمک خواهد کرد.

او همچنین تهدید کرده که در صورت عدم دستیابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز در جنگ اوکراین، تحریم‌های بیشتری علیه روسیه اعمال خواهد کرد.

روسیه حدود یک پنجم از خاک اوکراین را اشغال کرده و ترامپ می‌گوید که «مبادله زمین» و تغییرات در قلمرو برای هرگونه توافقی بسیار مهم خواهد بود.

اوکراین با ایده واگذاری بخشی از قلمرو خود به روسیه مخالف است. اما به طور ضمنی اذعان کرده است که احتمالاً باید با از دست دادن‌های بخشی از سرزمین خود به صورت موقت کنار بیاید.

آقای ترامپ روز سه‌شنبه همچنین گفت که «به هیچ وجه نگران» تشکیل محوری با شرکت چین و روسیه علیه ایالات متحده نیست.

اظهارات او پس از آن مطرح شد که شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین، روز دوشنبه میزبان رهبرانی از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در نشستی در تیانجین بود.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «من اصلاً نگران نیستم. ما قوی‌ترین ارتش جهان را داریم و آن‌ها هرگز از ارتش خود علیه ما استفاده نمی‌کنند، باور کنید این بدترین کاری است که می‌توانند انجام دهند».

زلنسکی: روسیه در حال استقرار نیروهای جدید در خط مقدم است

در همین حال، رئیس‌جمهور اوکراین روز سه‌شنبه گفت که روسیه در بخش‌های خاصی از خط مقدم در حال استقرار نیروهای جدید است و همچنان به اهداف اوکراینی حمله می‌کند.

ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی ویدئویی شبانهٔ خود با اشاره به ولادیمیر پوتین گفت: «اکنون شاهد افزایش نیروهای روسیه در بخش‌های خاصی از جبهه هستیم. او از پذیرش صلح خودداری می‌کند».

او جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما گفت: «روسیه همچنان به حملات خود ادامه می‌دهد. البته ما به این [حملات] پاسخ خواهیم داد».

از سوی دیگر، وزارت خارجه اوکراین اعلام کرد که این کشور هرگز با قانونی کردن اشغال نیروگاه هسته‌ای زاپوریژژیا توسط روسیه موافقت نخواهد کرد و خروج فوری نیروهای روسی تنها راه تضمین ایمنی این محل است.

در بیانیهٔ این وزارتخانه هیچ اشاره مستقیمی به اظهارات پوتین در جریان سفرش به چین مبنی بر آمادگی مسکو برای همکاری با ایالات متحده در ارتباط با این نیروگاه نشده است.

نیروگاه هسته‌ای زاپوریژژیا در هفته‌های اول تهاجم روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ اشغال شد.

وزارت خارجه اوکراین می‌گوید: «نیروگاه هسته‌ای زاپوریژژیا بخش جدایی‌ناپذیری از قلمرو حاکمیتی اوکراین است و خواهد ماند. هرگونه تلاش روسیه برای زیر سوال بردن این واقعیت از نظر قانونی باطل و از نظر سیاسی بی‌معنی است».

به گفتهٔ این وزارتخانه، «تنها راه برای بازگرداندن ایمنی هسته‌ای، خروج فوری و کامل نیروهای نظامی و سایر پرسنل روسیه از نیروگاه زاپوریژژیا است».