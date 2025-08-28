دفتر رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی در کی‌یف، پایتخت اوکراین، بر اثر حملۀ هوایی روسیه آسیب دید.

در این حمله که شامگاه چهارشنبه ۵ شهریور روی داد، پنجره‌های برخی از اتاق‌های دفتر رادیو آزادی شکسته شد و برخی تجهیزات نیز آسیب دید، اما کسی در جریان این حمله زخمی نشد.

فیلم دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که انفجارها در نزدیکی دفتر رادیو آزادی نتیجه اصابت مستقیم دو موشک بوده است. ترکش‌ها به ساختمان‌های غیرنظامی در فاصله کمی از دفتر رادیو آزادی برخورد کرده‌اند.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد در این حمله شبانه روسیه نزدیک به ۶۰۰ پهپاد انتحاری همراه با ۳۱ موشک شامل موشک‌های بالستیک و کروز به کار گرفته شد و برخی از این موشک‌ها از هواپیما شلیک شده بودند.

براساس این گزارش، دست‌کم ۱۳ نقطه در سراسر اوکراین هدف قرار گرفت، از جمله اصابت دو موشک به ساختمان‌های غیرنظامی در فاصلۀ اندکی از دفتر بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در کی‌یف که موجب خسارت به آن شد.

استیون کِیپِس، رئیس و مدیر اجرایی رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفت: «کسانی که دربارۀ وقایع اوکراین شهادت می‌دهند، هرگز نباید آسیب ببینند. درحالی‌که دفاتر رادیو آزادی آسیب دیدند، ما خوش‌شانس هستیم که ظاهراً به هیچ یک از کارکنان آسیبی نرسیده است.»

آقای کیپس همچنین تأکید کرد: «مطمئن باشید روزنامه‌نگاران ما به کار حیاتی خود ادامه خواهند داد. ما با خانواده‌های کشته و زخمی‌شدگان در این حملات و امدادگران اوکراین ابراز همدردی می‌کنیم.»

ساختمان هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا در نزدیکی این دفتر نیز در این حملۀ هوایی روسیه به کی‌یف آسیب دید. آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، این حمله را محکوم کرد.