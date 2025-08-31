روسیه با ادامه دادن به حملات هوایی بیامان خود علیه اوکراین، تأسیسات انرژی در دستکم دو منطقه را هدف قرار داد و چندین نقطه دیگر در این کشور را بمباران کرد.
این حملات در حالی رخ داد که پس از نشستهای اخیر در ایالات متحده، تردیدها درباره چشمانداز تلاشهای صلح افزایش یافته و رئیسجمهور اوکراین وعده تلافی داده است.
اولِه کیپر، فرماندار منطقه اودسا، اعلام کرد حملات پهپادی بامداد یکشنبه نهم شهریور به چهار تأسیسات در این منطقه آسیب زد و برق بیش از ۲۹ هزار مشترک قطع شد.
او در تلگرام نوشت که خانههای شخصی و ساختمانهای دیگر نیز آسیب دیدهاند و یک نفر زخمی شده و بعد از این حملات زیرساختهای حیاتی با ژنراتور تأمین میشوند. به گفته کیپر، شهر ساحلی چرنومورسک در جنوب اودسا بیشترین آسیب را دیده است.
چند ساعت بعد، حمله پهپادی دیگری به زیرساختهای انرژی غیرنظامی در منطقه چرنیهیف در شمال اوکراین، ۳۰ هزار خانوار را در شهرستان نیژین بدون برق گذاشت. ویاچسلاو چاوس، فرماندار منطقه، گفت که برق بیمارستان اصلی و شبکه آبرسانی شهر بازگردانده شده است.
این حملات جدید همزمان با آن رخ داد که متحدان آندری پاروبی، رئیس پیشین پارلمان و سیاستمدار برجسته اوکراینی که یک روز پیش در شهر لویو ترور شد، انگشت اتهام را به سوی روسیه گرفتند.
این در حالی است که ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، برای شرکت در نشست سالانه سازمان همکاری شانگهای وارد چین شد.
نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که در سطح کشور ۱۲۶ فروند از ۱۴۲ پهپاد شناساییشده در طول شب منهدم شدهاند، اما بقیه به ۱۰ نقطه اصابت کرده و قطعات پهپادهای ساقطشده در شش محل دیگر فرود آمده است.
این حملات پس از حملات روز شنبه به منطقه «سومی» در شمالشرقی اوکراین در مرز روسیه صورت گرفت که طی آن یک مقام ارشد محلی زخمی شد.
در پی حملات بامداد یکشنبه، ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین وعده داد که با دستور انجام حملات بیشتر در عمق خاک روسیه، تلافی خواهد کرد.
زلنسکی پس از دیدار با فرمانده کل ارتش اوکراین در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما به عملیات فعال خود دقیقاً به شکلی که برای دفاع از اوکراین لازم است ادامه خواهیم داد. نیروها و منابع آماده هستند. حملات عمیق جدید نیز برنامهریزی شده است.»
او جزئیات بیشتری از این برنامهها ارائه نکرد.
شدت گرفتن درگیریها میان روسیه و اوکراین در هفتههای اخیر با تلاش دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای پایان دادن به جنگی که از فوریه ۲۰۲۲ و با آغاز تهاجم همهجانبه مسکو شروع شد، همزمان شده است.
آقای ترامپ در مصاحبهای با وبسایت محافظهکار دیلی کالر که روز شنبه منتشر شد، نسبت به احتمال برگزاری نشست دوجانبه میان پوتین و زلنسکی در آینده نزدیک با اطمینان کمتری صحبت کرد، اما گفت باور دارد که یک نشست سهجانبه با حضور خودش برگزار خواهد شد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، از تلاش رئیسجمهور ایالات متحده برای میانجیگری در صلح تمجید کرد و بدون ارائه مدرک، مدعی شد که یک «حزب جنگ اروپایی» در حال تضعیف این تلاشهاست و کییف را به دنبال کردن «سیاست لجاجت» سوق میدهد.
او در یک مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه همچنین تأکید کرد که مسکو قصد کاهش حملات را ندارد و گفت: «روسیه آماده حرکت به سمت صلح است، اما تاکنون ما از طرف کییف هیچ پاسخ متقابلی ندیدهایم و به همین دلیل عملیات ویژه نظامی خود را ادامه میدهیم.»
«عملیات ویژه نظامی» اصطلاحی که حکومت ولادیمیر پوتین برای اشاره به تهاجم به اوکراین به کار میبرد.
از سوی دیگر ارتش اوکراین روز یکشنبه اعلام کرد که با وجود ادعاهای مسکو درباره موفقیت در عملیات تابستانی، نیروهای روسیه نتوانستهاند کنترل کامل هیچ شهر بزرگ اوکراینی را به دست بگیرند و آمار مربوط به سرزمینهای تصرفشده را «بهشدت اغراقآمیز» ارائه کردهاند.
والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، روز شنبه گفته بود که از ماه مارس تاکنون روسیه بیش از ۳,۵۰۰ کیلومتر مربع از اراضی اوکراین را تصرف کرده و کنترل ۱۴۹ روستا را به دست گرفته است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در بیانیهای تأکید کرد: «علیرغم ادعاهای گراسیموف، نیروهای روسیه کنترل کامل هیچ شهر بزرگی را به دست نیاوردهاند.»